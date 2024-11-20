Patatesi kızartmak ilk kimin aklına geldi? İşte 7'den 70'e hepimizin bayıldığı patates kızartmasının tarihi!

Dünyada bize mutluluk veren pek çok şeyin iilk defa ne zaman ve kim tarafından ortaya çıkarıldığını merak ederiz. Sevdiğiniz yemekleri yerken "Bunu yapmayı ilk kim akıl etti acaba?" diye düşündüğünüz olmuştur. Biz de patates kızartması için bu soruları sorduk ve yanıtlara da epey şaşırdık...