Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a sürpriz sol bek iddiası: Rogerio - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a sürpriz sol bek iddiası: Rogerio

        Trendyol Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray harekete geçti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar için Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

        Giriş: 19.11.2024 - 19:33 Güncelleme: 19.11.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

        2

        Fransız basını, sarı-kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya attı ve 4 rakibinin olduğu öne sürüldü.

        3

        SOL BEKE ROGERIO İDDİASI!

        Foot Mercato'nun haberine göre; G.Saray, sol bek mevkisi için Wolfsburg'dan Rogerio'yu gündemine aldı.

        4

        26 yaşındaki Sambacı'yla ayrıca Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo ve Sao Paulo'nun ilgilendiği kaydedildi.

        5

        Rogerio, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 9 aydır forma şansı bulamadı. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        19 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor