Galatasaray'a sürpriz sol bek iddiası: Rogerio
Trendyol Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray harekete geçti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar için Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.
Fransız basını, sarı-kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya attı ve 4 rakibinin olduğu öne sürüldü.
SOL BEKE ROGERIO İDDİASI!
Foot Mercato'nun haberine göre; G.Saray, sol bek mevkisi için Wolfsburg'dan Rogerio'yu gündemine aldı.
26 yaşındaki Sambacı'yla ayrıca Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo ve Sao Paulo'nun ilgilendiği kaydedildi.
Rogerio, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 9 aydır forma şansı bulamadı. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...