The Economist'in 2025 kehanet kapağının şifreleri neler? The Economist'in son kapağı ne anlatıyor? | Dış Haberler

The Economist'in 2025 kehanet kapağının şifreleri neler? The Economist'in son kapağı ne anlatıyor? | Dış Haberler

The Economist'in 2025 kehanet kapağının şifreleri neler? Londra merkezli dünyaca ünlü dergi The Economist, her yıl sonu klasikleşen, "önümüzdeki yılın takip edilmesi gereken temaları" konseptli kapağını yayınladı. Kapakta ABD Başkanlık Seçimi, dünya genelinde, özellikle Avrupa'da seçmenlerin değişen beklentileri, bölgesel savaşların daha da genişlemesi tahmini, göç nedeniyle katılaşan sınırlar ve seyahat özgürlüklerinin sınırlandırılması öne çıkıyor. Derginin, 'fantastik' tahmini ise yeni bir pandemi ya da yıkıcı bir güneş fırtınası.

Habertürk Giriş: 19.11.2024 - 18:57 Güncelleme: 19.11.2024 - 20:17 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL