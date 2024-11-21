Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 49 il için verdiği "sarı" kodlu uyarının ardından birçok kentte kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor. Sahil kentlerinde 5 metreleri bulan dalgalar mendireği aşarken, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 41 knota ulaşması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Antalya'da da turuncu kodlu uyarı verilen 6 ilçesinde taşımalı eğitime yarın için ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın 49 il için verdiği sarı kodlu uyarının ardından birçok kentte kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor.
İSTANBUL
Güne şidetli lodosla başlayan İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kuvetli yağış etkili oldu.
Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar, Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Kadıköy sahillerinde dalga boyları arttı.
Yüksek dalgalar, kayalıkları aşıp sahil yolunda su birikintileri oluşmasına ve rögarların taşmasına neden oldu.
Fatih'te, bazı vatandaşlar denizdeki dalgaları izlemek için sahile geldi.
Cep telefonları kamerasıyla denizin durumunu kaydeden bazı vatandaşlar, dalgalar nedeniyle zaman zaman ıslandı.
Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle Muammer Aksoy Caddesi'nin belirli bölümleri göle döndü. Sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti.
DEMİRLİ İKİ GEMİ LODOSUN ETKİSİYLE BİRBİRİNE SÜRTTÜ
Kartal açıklarında demirlenen Gine-Bissau bayraklı 99 metre uzunluğunda 19 metre genişliğindeki "Marla Orca" isimli kuru yük gemisi, şiddetli lodosun etkisiyle sürüklenmeye başladı.
Gemi, yine açıkta bekleyen Kamerun bayraklı 116 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki "DSK1" isimli gemiyle sürtüştü. Kaza nedeniyle gemilerde hasar oluştu.
Bu arada, gemilerin birbirine sürtmesi cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, gemi personelinin kendilerine yaklaşan diğer gemiyi gördüklerindeki panik halleri ve iki geminin birbirine sürtmesi yer aldı.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇAKLAR HAVADA TUR ATMAK ZORUNDA KALDI
Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 41 knota ulaşması nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise pisti pas geçmek zorunda kaldı. Yetkililerden lodosa rağmen havalimanında operasyonun sorunsuz şekilde devam ettiği bilgisi edinildi.
DENİZ ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLENDİ
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı dış hat vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bazı vapur seferleri de gerçekleştirilemiyor.
SİLİVRİ'DE DEV DALGALAR OLUŞTU
Silivri'de de sabah saatlerinde etkili olan lodos öğle saatlerinden itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı. Bazı vatandaşlar ise fırtınaya rağmen fotoğraf çekti. Cadde ve sokak aralarında su birikintileri oluştu. Piri Mehmet Paşa Mahallesi Dalgakıran mevkiinde ise dev dalgalar oluştu.
TAKSİM'DE ANİDEN BASTIRDI
Taksim'de aniden başlayan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelen yerli ve yabancı turistler yağmurdan kaçmak için otobüs duraklarına ve iş yerlerinin altlarına sığındı. Oluşan su birikintileri nedeniyle caddelerde yürümekte güçlük çekti.
ALT GEÇİTTE ÖNLEM
Sağanak yağış nedeniyle Bayrampaşa-Maltepe metro alt geçidinde yağmur sularının birikmesi ihtimaline karşılık önlem amacıyla belediye işçileri çalışma yaptı. İşçiler alt geçide su dolmaması için mazgalları temizledi.
BURSA
Bursa'da da dün öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan lodos, gece boyunca şiddetini artırdı.
40 kilometre ile başlayan lodosun hızı zaman zaman 90 kilometreye kadar ulaştı.
Lodos nedeniyle ağaçlar, yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken tabelalar ve binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Bazı iş yerlerinin camları da kırılarak yollara düştü.
Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bir inşaatın iskelesi park halindeki otomobilin üzerine devrilirken, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki millet bahçesi içerisinde bulunan bir halı sahanın telleri kuvvetli lodos nedeniyle devrildi. Sokak üzerindeki bir ağaç yola devrilirken, ihbarla adrese sevk edilen belediye ekipleri ağacı keserek yoldan kaldırdı.
BİNADAN KOPAN BORU BAŞINA DÜŞTÜ
Bursa’da saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkilerken, Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki binadan kopan su tahliye borusu, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen 67 yaşındaki Bayram Albayrak’ın üstüne düştü.
Başından yaralanan Albayrak, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
İNEGÖL'DE GÖVDESİNDEN KIRILAN AĞAÇ DEVRİLDİ
İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde de lodosun şiddetiyle gövdesinden kırılan ağaç, yola devrildi. Ağaç, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.
2 İŞÇİ, TADİLAT İÇİN ÇIKTIKLARI ÇATIDAN DÜŞTÜ
İnegöl'de mobilya fabrikasının çatısına tadilat için çıkan inşaat ustaları lodos nedeniyle dengesini kaybederek, 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. Tedaviye alınan ustaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Alanyurt Mahallesi’nde çocuklarını, okul çıkışında karşılayan veliler zor anlar yaşadı. Öğrencilerle velileri yürümekte güçlük çekti.
LODOSTA HAVALANAN TAVUK, 4'ÜNCÜ KATTAKİ BALKONA KONDU
Ağaçların ve tabelaların devrildiği Yenimahalle’de ise bir beç tavuğu lodosta havalanarak, 4 katlı binanın en üst katındaki balkon demirlerine kondu. Tavuğun, demir üstünde güçlükle durduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BALIKESİR
Altınoluk ve Şahindere mahallelerinde sabah saatlerinde başlayan yağmur ve lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar kordonu su altında bıraktı.
Şiddetli lodosun etkisiyle oluşan yaklaşık 3 metre boyundaki dalgalar nedeniyle kordon bölgesi deniz dolgusunda kullanılan irili ufaklı taşlarla doldu.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Güre Mahallesi'nde de saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi aşan lodos dolayısıyla bağlı olduğu iskeleden ipi kopan ve sahile vuran bir balıkçı teknesi kullanılamaz hale geldi.
Ayrıca sahile yakın noktalarda bulunan kafe, çay bahçesi ve büfe gibi işletmelerin masa ve sandalyeleri ile gölgelikleri zarar gördü.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Altınoluk ve Güre mahallelerindeki mazgalları açarak ve denizin taşıdığı atıkları temizleyerek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.