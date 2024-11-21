Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı

SİLİVRİ'DE DEV DALGALAR OLUŞTU

Silivri'de de sabah saatlerinde etkili olan lodos öğle saatlerinden itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı. Bazı vatandaşlar ise fırtınaya rağmen fotoğraf çekti. Cadde ve sokak aralarında su birikintileri oluştu. Piri Mehmet Paşa Mahallesi Dalgakıran mevkiinde ise dev dalgalar oluştu.