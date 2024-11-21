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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden tutuklama emri! | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden tutuklama emri!

        Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı. İsrail tarafı ise suçlamaları kabul etmediğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:25
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        Netanyahu'ya tutuklama emri!
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        Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de savaş suçu işledikleri suçlamasıyla İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkardı.

        Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın suç işledikleri için yeteri kadar delil olduğunu belirtirken, İsrail devletinin mahkemenin yetkisinin kabul edip etmemesinin önemli olmadığını vurguladı.

        Sivil halka saldırılar planlamakla suçlanan Netanyahu ve Gallant'ın, Gazze'deki halkı bilinçli olarak aç bıraktığı, bunun da bir savaş suçu olduğun ifade edildi.

        HAMAS LİDERİ HAKKINDA DA YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI

        Mahkeme, Hamas liderlerinden Muhammed Diab Ibrahim Al-Masri hakkında da tutuklama emri çıkardı.

        Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkarmış ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu belirtmişti.

        BAŞBAKANLIK OFİSİ: SAÇMA VE YALAN SUÇLAMALAR

        İsrail Başbakanlık Ofisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının anti-semitik olduğunu öne sürdü. Mahkemenin 'saçma ve yalan' kararlarını reddettiklerini söyleyen İsrail tarafı, "Tüm hedeflerimize ulaşana kadar baskılara boyun eğmeyecek, geri adım atmayacağız" açıklamasını yaptı.

        İSRAİL MUHALEFETİNDEN MAHKEMEYE TEPKİ

        Eski başbakan Naftali Bennett, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarma kararının UCM için bir 'utanç işareti' olduğunu söyledi.

        İsrail'in ana muhalefet lideri Yair Lapid de Lahey merkezli mahkemenin kararını kınayarak bunu 'terörizm için bir ödül' olarak nitelendirdi.

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        #Binyamin Netanyahu
        #israil
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