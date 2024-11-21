İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden tutuklama emri!

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de savaş suçu işledikleri suçlamasıyla İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkardı.

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın suç işledikleri için yeteri kadar delil olduğunu belirtirken, İsrail devletinin mahkemenin yetkisinin kabul edip etmemesinin önemli olmadığını vurguladı.

Sivil halka saldırılar planlamakla suçlanan Netanyahu ve Gallant'ın, Gazze'deki halkı bilinçli olarak aç bıraktığı, bunun da bir savaş suçu olduğun ifade edildi.

HAMAS LİDERİ HAKKINDA DA YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI Mahkeme, Hamas liderlerinden Muhammed Diab Ibrahim Al-Masri hakkında da tutuklama emri çıkardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkarmış ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu belirtmişti. BAŞBAKANLIK OFİSİ: SAÇMA VE YALAN SUÇLAMALAR İsrail Başbakanlık Ofisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının anti-semitik olduğunu öne sürdü. Mahkemenin 'saçma ve yalan' kararlarını reddettiklerini söyleyen İsrail tarafı, "Tüm hedeflerimize ulaşana kadar baskılara boyun eğmeyecek, geri adım atmayacağız" açıklamasını yaptı.