Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 'Beşiktaş Meydanı' sohbet toplantısında basın mensuplarıyla Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldi.

Arat, Beşiktaş'ın mali projeleri, takımın genel durumu, şampiyonluk yarışı, transfer çalışmaları, başkan adaylığı ve yabancı VAR hakemi konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Arat, Türk futbolundaki 'yapı' iddilarıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN YENİ UYGULAMASI 1. SIRADA!" İlk olarak SuperApp uygulamasıyla ilgili bilgi veren Arat, "Yeni uygulamamızın çıkmasının ardından Türkiye'de 14 saatte eşin rastlanmamış bir olayın altına imza attık. İnanılmaz indirilme var. Bu Beşiktaş'ın büyüklüğü, Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum. 14 saatte 230 bin download oldu. Bu dünyada tarihi bir rakam! Uygulamayı indirip yapılan kayı 30 dakika öncesinde kadar 100.071! Bu da mucizevi bir rakam. Her 10 dakikada bir, 1000 kişi sisteme girdi. Üstelik yoğunluktan sistem çökmüş olmasına rağmen! Sabaha kadar iyileştirmeler yapıldı. Apple Store'da kıyamet koptu, onlar da böyle bir sayı beklemiyordu. Beşiktaşlılarla kimse baş edemez, Apple da baş edemedi! Çok mutluyuz. 72 bin uygulamada cüzdan açtı! 14 saatte bu inanılmaz! Dünya'nın hiçbir yerinde böyle bir rakam yok. Beşiktaş'ın yeni uygulaması 1. sırada! Bu Beşiktaş'ın gücünü gösteriyor. Artık dijitalde de gücümüzü devreye soktuk. Bir yılda 1 milyon indirme istiyorduk ama şu anda 230 bin oldu. 300 bin cüzdan ve kredi kartı diyorduk, 14 saatte 72 bin oldu. Yurt dışındaki Beşiktaşlılar onları unuttuğumuzu zannetmesin. Ekibimiz onların üye olabilmesi için çalışmalar yapıyor." ifadesini kullandı. REKLAM "BEŞİKTAŞ'A FAYDASI OLACAK HERKESE KAPIMIZ AÇIK" Sözlerine devam eden Hasan Arat, "Beşiktaş Dijital Şirketi çok önemli bir yere gelecek. Bu şirket, bu rakamlarla çok büyük. Beşiktaş için çok güzel bir çalışma yaptık ama burada bitmeyecek. Bunun sürekli güncellenmesi ve yeni ortakların devreye girmesi önemli. Bu uzun bir serüven ve Beşiktaş'a faydası olacak herkese kapımız açık. Eski yönetim, başka listede yer alan isimler... Biz, Beşiktaş için kör oluruz. Bu çalışma, Beşiktaşlı çocuklara bırakılacak. Dijital dünya başka bir yere gidiyor." diye konuştu.

"KARA DUVAR'DA SAYI KONUSUNDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR" Siyah-beyazlıların başkanı, kale arkası için düşünülen 'Kara Duvar' projesiyle ilgili ise, "Kara Duvar için Beşiktaş herkesin önünde tüm izinler alındı, sadece sayı konusunda görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş'ta tarihsel değişimler yaptık, bunun bir örneği Tüzük Kongresi'nde aldığımız kararlar. Statta değişiklikler oldu. Konser yapıldı, zemin değişti. Konser yapılmasına çok sıcağız. 12 ayda stadın gelir getirmesini istiyoruz. Yapılan yanlış bulmadık, şeklini yanlış bulduk. Gayrimenkullerimizi geri alıyoruz. Beşiktaş Dijital TV devreye giriyor. Akaretler için Anıtlar Kurulu'nda izni çıktı, güçlendirme çalışması için izin gerekiyordu. Yeni araziler, güneş enerjisi santrali... 11 ayda baya bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Tüm zorluklara rağmen hızlı gittik." ifadesini kullandı. "BANKALAR BİRLİĞİ İÇİN YENİDEN GÖRÜŞME YAPILMALI" "6 Ekim'de Beşiktaş'ta seçim kararı alınmıştı. O gün Merkez Bankası politika faizi, %25 idi. Bugün kaç biliyor musunuz? %51. Biz açıkçası buraya gelirken, her sene bir Akaretler kadar faiz ödeyeceğimizi düşünmüyorduk. Akaretler'deki binamızın değeri kadar her yıl Beşiktaş faiz ödüyor. Bu, çok kritik bir konu. Türkiye'de bütün kulüplerin ekonomik sorunu var. Gelirken bu kadar faiz ödeyeceğimizi düşünmüyorduk. Tüm kulüpler için büyük bir faiz ödemesi var. Beşiktaş ve diğer kulüpler, Bankalar Birliği Anlaşması için yeniden görüşme yapmalı."

"BAHİS VE YAYIN GELİRİ ARTMALI" "Kulüplerin bahisten daha fazla kazanması lazım. Burada büyük bir haksızlık var. Aynı şekilde yayın gelirleri... Geçen sene yayın gelirinden 4,6 milyon Euro para kazandık. İki tane kanat oyuncusunun yıllık maliyeti! Sadece UEFA'ya katılım payımız 8,5 Milyon Euro. Bu sene 11,5 milyon Euro alacağız. iddaa gelirlerinde sıkıntı var, bunu çözmeliyiz." "KULÜPLER BÖYLE DEVAM EDEMEZ" "Kulüpler bu borçlarla devam edemez, devam etmesi mümkün değil! Bu faiz oranlarıyla bu iş devam edemez, sürdürülemez. Beşiktaş'ın faiz ödemesi, Süleyman Ağabey'in Akaretler'de yaptığı bir binaya eşit! Bunu matematiksel olarak değerlendirin."

BAŞKANLIK AÇIKLAMASI: TÜZÜĞE GÖRE HAREKET EDERİZ "Tüzük gereği nasıl hareket etmemiz gerekirse, öyle hareket ederiz. Kimsenin haftalık politikasına Beşiktaş'ı alet etmeyiz. Verilmesi gereken karar hangi tarihte verilirse, o tarihte görürsünüz. İnsanların hayatlarında bazı şeyler olabilir. Tek önemli gündem, Beşiktaş'ın tüzüğüdür. Beşiktaşlıların yolu, her zaman bu şekilde devam edecektir." ESKİ YÖNETİCİLERE GÖNDERME "Arkadaşların telaşlarını, yapmış oldukları baskıları anlayışla karşılıyorum. Keşke gelip Mali Genel Kurul'da konuşsalardı! Düşüncelerini camia ile paylaşsalardı. Beşiktaş Mali Genel Kurulu önemlidir, korumalarınızla oturacağınız yer değildir! Geleceksiniz ve hata varsa, söyleyeceksiniz. Ben her zaman Mali Genel Kurul'a geldim ve eleştirilerimi söyledim. Bu iş gazetelerden, televizyonlardan olmaz! Adaylık konusu gündemimde yok. Birinci gündemimiz, Beşiktaş'ın mali olarak sürdürülebilmesi ve Futbol A Takımı'nın başarılı olmasıdır. Kulüpçülükte bu en önemli konudur. Eski yönetici arkadaşların açıklamalarını gayet normal buluyorum. Onlar Beşiktaş, belki kendi yaşadıkları sıkıntılı günlerin benzerini gördüler ve dikkat çekmeye çalıştılar. Belki haklıdırlar. Beşiktaş'ta hemen bir fırtına koparılmaya çalışıldı. Beşiktaş bireysel olarak korunmaz, Beşiktaş'ı tamamen camiamız koruyacaktır. Uyarılar varsa, genel kurullar ve divan kurullarda bunları söylersiniz. İyi niyetlerinden şüphem yok, iyi niyetli eleştiriye açığız. Ancak onların yanlarındaki arkadaşlar yanlış işlere giriyorsa, onlardan haberimiz var! Bunu bilsinler! Ya oldukları gibi, ya da göründükleri gibi olsunlar."

"HAKEM HATA YAPABİLİR, VAR YAPAMAZ!" "TFF ile geçen hafta önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz. Burada yayıncı kuruluş çok hassas olmalı. İstediğine, istediği gibi görüntü vermemeli! Adalet yayından başlıyor. Türkiye kaderini VAR hakemlerine teslim ediyor. Herkes hafta sonu rahatlamak için maç izliyor, para harcıyor, forma alıyor, yayıncılara üye oluyor... Eşi ve çocuklarıyla dışarı çıkmıyor... Bunun sosyolojik yanı var ve insanlar adalet istiyor. Bu görüntülere 7-8 dakika bakamazsınız, bu dünyada yok! UEFA maçlarındaki sürelere ve Türkiye'deki sürelere bakın! Burada adil bir düzen yok, bu sistem yıllar önce kurulmuş! Bu sistemin kurucuları var ve bu sistemden vazgeçmiyorlar! Bu iş çözülmeden Türkiye'de futbol başarılı olamaz ve Avrupa'da başarı elde edilemez! Yurt dışında kimse karara itiraz edebiliyor mu? Burada ne oluyor? "Sen burada maç yönetemezsin' deniyor. Biz kötü oynarsak ve yenilirsek, hakemi bahane etmeyiz. Ama Beşiktaş'ın hakkı yeniyor ve yıpratma dönemine giriliyorsa, bunun hesabını bu camia sorar!" "TFF YABANCI VAR HAKEMİNE SICAK" "TFF Başkanı'na yerli ve milli konusunda çok ısrarlı olmamasını söyledik. Otomobil ve beyaz eşya mesela, yurt dışından ithal geldikten sonra rekabet güçlendi. TFF Başkanı, yabancı VAR hakemine sıcak baktı. Sadece yukarıdaki maçlara değil, aşağıdaki kritik maçlara da VAR yabancı hakeminin gelmesi sitendi. Sayın başkan, bu sistemin yıkılması için mücadele ediyor."

"F.BAHÇE VE G.SARAY'IN RÜYASI BİTTİ" "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı bir hakem ile kararları değerlendirme rüyası başlamadan bitti! Türkiye'de futbol iki takımın tekelinde değil! Beşiktaş bu işlerin içinde girmez, bu iş sadece 3 takımın sıkıntısı değildir! Bu iş yapılacaksa, 18 takımla yapılır. İki takımın görüşüp sonra "Görüşmedik" demesini de şaşkınlık içerisinde karşıladım." "TÜRKİYE'DE BİR YAPI VAR" "Başka kulüp başkanının açıklamasını burada konuşmam. Türkiye'de bir yapı var, buna inanıyoruz. Bundan TFF de rahatsız! Bu yapı bir takım için kurulmuş olabilir ya da olamaz! Bu yapı, en çok Beşiktaş'ın hakkını yedi. Biz kapı kapı dolaşıp, ağlamayız! Biz sahaya çıkıp savaşacağız, hakkımızı da arayacağız."

"TALISCA'YI KONUŞMAM, BİZİM RAFA SİLVA'MIZ VAR" "Talisca transferini konuşmam. Bizim Rafa Silva gibi bir oyuncumuz var. Hüseyin Bey, Talisca görüşmesi yaptı ama maliyet anlamında uygun bulmadık. Bunları da söylemedik. Kendini Beşiktaşlı olarak görenler, arkadan dolaşmayı bıraksın! Beşiktaşlılar neden Beşiktaş'ı rencide etmeye çalışıyor? YouTube'da, orada, burada... Buna üzülüyorum. Size her şeyi söyleyemiyoruz ama bundan vazgeçsinler. Sporcu ve takım ismi kullanmak istemiyorum. Beşiktaş, Rafa Silva'yı aldık... Bakın bakalım, o bahsettiğiniz takım Rafa Silva'yı almak için neler yaptı ve alamadı! Bir bakın bakalım hangi takım almak istiyordu? 10 puan geride olduğumuz için bunlar konuşuluyor. Bizim sıkıntılarımız var, inkar etmiyoruz!" "BÜTÇEMİZE UYGUN TRANSFER YAPACAĞIZ" "Hüseyin Yücel transfer çalışmalarını yaptı. Gitmesi gerekenler var. Popülist bir şey yapmayacağız. Bütçemize uygun transferler yapacağız, alternatifler de hazır. Görüşmelere başladık zaten. Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük transfer room toplantısı yapıldı, 70 kulüp ağırladık. Yurt dışındaki kulüplerle ilişkilerimiz iyi." "YOUTUBE'DA BAĞIRIP ÇAĞIRANLARA TARAFTAR DİKKAT ETSİN" YouTube'da bağırıp çağıranlara, taraftarlar dikkat etsin! Ortaya dizayn edilmiş yalanlar atıyorlar. Beşiktaş için itibar suikastı yapılıyor! İftira dünyanın en kötü şeyi! Genç gazeteciler var, size ne para teklif edilirse edilsin, kimseye iftira atmayın! Gazeteci olduğunu söyleyenler, buraya gelir ve cevabını veririz."