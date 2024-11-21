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        Anasayfa Video 21 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Kasım 2024 - 17:13 Güncelleme: 21 Kasım 2024 - 17:19

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 21 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * Yenidoğan Çetesi davasında 4. celse görülüyor. Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen sanık Renas Kılıç: Benim hedefim, belediye başkanı olmaktı. Ama şimdi katil olarak anılıyorum. En fazla belediyeyi zarara uğratmış olabilirim

        * Merkez Bankası, faizi yüzde 50'de sabit bıraktı: Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir

        * UCM, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı. İsrail tarafı ise suçlamaları kabul etmediğini duyurdu

        * Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Osimhen'in takımdaki geleceği, Icardi'nin sakatlığı, yabancı VAR hakemi tartışmaları ve Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu

        * Mauro Icardi, sosyal medya hesabında Wanda Nara'nın evine gelerek kendisini taciz ettiğini belirtirken, Nara, bu iddiaları yalanladı

        * Bu yıl 12 bin öğrencinin alınacağı Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri için başvurular başladı

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