21 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 21 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

* Yenidoğan Çetesi davasında 4. celse görülüyor. Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen sanık Renas Kılıç: Benim hedefim, belediye başkanı olmaktı. Ama şimdi katil olarak anılıyorum. En fazla belediyeyi zarara uğratmış olabilirim

* Merkez Bankası, faizi yüzde 50'de sabit bıraktı: Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir

* UCM, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı. İsrail tarafı ise suçlamaları kabul etmediğini duyurdu

* Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Osimhen'in takımdaki geleceği, Icardi'nin sakatlığı, yabancı VAR hakemi tartışmaları ve Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu

* Mauro Icardi, sosyal medya hesabında Wanda Nara'nın evine gelerek kendisini taciz ettiğini belirtirken, Nara, bu iddiaları yalanladı

* Bu yıl 12 bin öğrencinin alınacağı Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri için başvurular başladı