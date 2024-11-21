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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!

        Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinin dosyasında çok önemli bir ayrıntı dikkat çekti. Cansız bedeni incelemeye alınan Narin'in sol avuç içinde saç teli ve birkaç adet kıl örnekleri çıktığı ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu raporunda ortaya çıkan detaylara göre 77 nolu bulgu olarak İstanbul'a gönderilen saç teli ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu tespit edildi. Delil olarak elde edilen bu saç teli ve kıl örneklerinin, kime ait olduğuna dair raporda bir detay yer almıyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 21.11.2024 - 16:42 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:05
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        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
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        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan narin Güran cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

        NARİN’İN AVUCUNDA SAÇ TELİ VE KIL ÖRNEKLERİ ÇIKTI

        İlk duruşması 7 Kasım’da yapılan Narin Güran cinayeti 26 Aralık gününe ertelendi. Dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin hazırlanan Adli Tıp Raporu’nda dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı.

        Cansız bedeni incelenen Narin’in sol elinin üç parmağının avuçlamış şekilde olduğu görüldü. Raporda “Parmakları birleşmiş görünümde olup sol avuç içinde bir adet uzun saç teli ve birkaç adet yaklaşık 0,5 cm uzunluğunda kıl mevcuttu” denildi.

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        KÖK HÜCRESİ VAR

        Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 91 bulgu daha detaylı incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gönderilen 91 bulgu arasında Narin’in avucundan çıkan saç teli ve kıl örnekleri 77 nolu bulgu olarak yer aldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu yaptığı incelemede bu saç ve kıl örnekleri için 'Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu tespit edildi' ifadeleri yer aldı.

        Nevzat Bahtiyar
        Nevzat Bahtiyar

        HERHANGİ BİR KARŞILAŞTIRMA YOK

        Raporda Narin Güran’ın avucundan çıkan saç teli ve kıl örneklerinin kime ait olduğuna dair bir detay yer almıyor. Herhangi şüpheli birileriyle de karşılaştırma yapılmadığı gözlenen saç teli ve kıl örneklerinin, yer aldığı birçok bulgunun DNA analizine cevap vermediği belirtildi.

        Salim Güran
        Salim Güran

        NARİN BOĞUŞTU MU?

        Narin’in avucundan çıkan bu saç teli ile kıl örneklerinin Narin’e mi yoksa katiline mi ait olduğu merak edildi? Kök hücresi olan kıl ve saçlarda DNA karşılaştırılması yapıldığı biliniyor. Avucundan çıkan bu saç ve kıl örnekleri Narin’in katiliyle boğuştuğu veya direndiğini de akıllara getirmeye başladı.

        Yüksel Güran
        Yüksel Güran

        Narin katiline direnirken, sol eliyle katilinin kolundaki kılları veya saçını almış ihtimali de ortaya çıkmış oldu. Elde edilen saç ve kıl örneklerinin, tutuklu bulunan şüphelilerin DNA’larıyla karşılaştırılmasının istenmesi mahkemenin vereceği karara bağlı. Mahkeme tarafından alınacak bir kararla saç teli ve kıl örneklerinin tutuklu şüphelilerin DNA’larıyla karşılaştırılması yapılır.

        BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

        Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 15 sayfalık raporda, Narin’in ölümü için ‘Çocuğun ağız burun kapanması ve boyuna basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı’ denildi. Ayrıca, ‘Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur' ifadeleri yer aldı.

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