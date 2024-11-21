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        Haberler Yaşam Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi tatlıları

        Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi tatlıları

        Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'dünyanın en iyi tatlıları' listesi hazırladı. Peki Türkiye'den hangi lezzetlerimiz listede yer alıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:12
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        1

        Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın dört bir yanından en iyi tatlıları sıraladı.

        2

        Okurların verdiği oylamayla belirlenen 'En iyi 100 tatlı' listesinde Portekiz turtası pastel de Belém (Belém turtası) birinci oldu. Yumurtalı muhallebi tartı olarak tanımlanan Belém turtası, çıtır bir hamur işinin içine süt, yumurta, şeker, limon ve tarçınla hazırlanan bir iç harcın eklenmesiyle yapılıyor.

        3

        Pastel de Belém'in ilk tarifinin, 1837 yılında Jerónimos Manastırı'ndaki keşişler tarafından hazırlandığı biliniyor.

        Sadece Fábrica Pastéis de Belém'de üretilen muhallebili tartlar pastel de Belém olarak adlandırılırken, Lizbon'daki diğer pastaneler tarafından üretilenler pastel de nata ismini alıyor.

        4

        En iyi 100 tatlı' listesinde Türk lezzetleri de bulunuyor. Kahramanmaraş dondurması listede 5. sırada, Gaziantep baklavası 21. sırada, Antakya künefesi 30 sırada, baklava 32. sırada, kazandibi 51. sırada, fırın sütlaç 52. sırada, fıstıklı sarma 65. sırada yer alıyor. Öte yandan son dönemin viral olan tatlısı, Dubai çikolatası listede yok...

        5

        İşte listenin ilk 10'una giren tatlılar...

        Pastel de Belém, Portekiz

        6

        Clotted cream ice cream, İngiltere

        Cornwall ile özdeşleşen geleneksel bir İngiliz dondurması. Tam yağlı süt, yumurta ve kaymak kullanılarak hazırlanır.

        7

        Mamounia, Suriye

        Geleneksel bir Suriye irmik tatlısı. İrmik helvasına benzer. Yoğun bir lapa kıvamındadır. İrmik, tereyağı ve şekerle hazırlanır.

        Ma'moul bil jibn, Suriye

        İnce bir hamurun içi peynirle doldurulur. Küçük yuvarlaklar halinde şekillendirilip altın rengi alana kadar pişirilir. Pişirildikten sonra üzerine pudra şekeri serpilir.

        8

        Maraş dondurması, Türkiye

        Taste Atlas, "Bu dondurmayı diğer çeşitlerden gerçekten ayıran özelliği, erimeye karşı gösterdiği direnç ve özellikle yoğun, çiğnenebilir dokusu" cümlelerini kullandı.

        9

        Pastel de nata, Portekiz

        10

        Tembleque, Porto Riko

        Porto Riko'nun özel tatlılarından biri. Hindistan cevizi sütü, mısır nişastası ve şekerin birlikte pişirilmesiyle yapılır. Pişirildikten sonra üzerine tarçın serpilir. Bizdeki sütlaca benzer.

        11

        Tespishte, Kosova

        Tespishte, yağı süt veya su ile kaynatılıp, karışımın un, yumurta ve kabartma tozuyla birleştirilmesiyle yapılan bir tatlı.

        12

        Tiramisu, İtalya

        Kahveyle ıslatılmış kedi dili bisküvilerinin mascarpone peyniriyle katmanlandığı bu tatlı, adeta İtalyan mutfağının simgesi...

        13

        Krep, Fransa

        Un, yumurta, süt ve tereyağıyla hazırlanır. Fransa'nın Brittany bölgesine dayanan krep, 20. yüzyılın başlarında unun erişilebilir hale gelmesiyle birlikte dünya çapında yaygınlaştı.

        #Dünyanın en iyi tatlıları
        #taste atlas
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