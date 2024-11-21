Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm! Yurt genelinde sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürürken, AFAD, perşembe ve cuma günü için kritik bir uyarıda bulundu. Bir ilimiz için "turuncu", 49 kent içinse "sarı" alarm verdi. Turuncu alarm verilen Antalya'da sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması istendi. İstanbul'da saat: 14.00'ten itibaren lodos, yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı

Habertürk Giriş: 21.11.2024 - 14:04 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:28 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL