Levent Mercan için kiralama hamlesi!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Levent Mercan, sarı-lacivertli formayla istediği süreyi bulamıyor. 23 yaşındaki genç futbolcu süre bulamadığı takdirde devre arasında kiralanmaya sıcak bakıyor
Fenerbahçe'de istediği süreleri bulamayan Levent Mercan'ın adı transfer haberleriyle anılıyor.
Fatih Karagümrük'ten sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Levent Mercan, bu sezon yalnızca 9 dakika forma giydi.
Milli arada Zenit ile oynanan dostluk maçında ilk 11 başlayan Mercan, bir gol atmıştı.
Teknik direktör Jose Mourinho genç futbolcunun maçta gösterdiği performansı beğenmişti.
Süre bulamadığı için zaman zaman kiralanması gündeme gelen genç futbolcu ayrılığa sıcak yaklaşmış, forma rekabetine girmek istediğini belirtmişti.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Levent Mercan'ın kış transfer dönemine kadar düzenli forma şansı bulmadığı takdirde ayrılma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.
23 yaşındaki oyuncu için Avrupa kulüpleri harekete geçti.
İtalya Serie A kulüplerinden Genoa ve Portekiz Süper Lig ekiplerinden Braga'nın gündemine gelen futbolcunun durumunu son olarak Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova sordu.
Devre arasına kadar olan süreç genç futbolcunun geleceğini belirleyecek.