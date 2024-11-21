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        Haberler Spor Transfer Levent Mercan için kiralama hamlesi! - Futbol Haberleri

        Levent Mercan için kiralama hamlesi!

        Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Levent Mercan, sarı-lacivertli formayla istediği süreyi bulamıyor. 23 yaşındaki genç futbolcu süre bulamadığı takdirde devre arasında kiralanmaya sıcak bakıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 11:34 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:37
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        Fenerbahçe'de istediği süreleri bulamayan Levent Mercan'ın adı transfer haberleriyle anılıyor.

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        Fatih Karagümrük'ten sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Levent Mercan, bu sezon yalnızca 9 dakika forma giydi.

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        Milli arada Zenit ile oynanan dostluk maçında ilk 11 başlayan Mercan, bir gol atmıştı.

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        Teknik direktör Jose Mourinho genç futbolcunun maçta gösterdiği performansı beğenmişti.

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        Süre bulamadığı için zaman zaman kiralanması gündeme gelen genç futbolcu ayrılığa sıcak yaklaşmış, forma rekabetine girmek istediğini belirtmişti.

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        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Levent Mercan'ın kış transfer dönemine kadar düzenli forma şansı bulmadığı takdirde ayrılma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

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        23 yaşındaki oyuncu için Avrupa kulüpleri harekete geçti.

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        İtalya Serie A kulüplerinden Genoa ve Portekiz Süper Lig ekiplerinden Braga'nın gündemine gelen futbolcunun durumunu son olarak Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova sordu.

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        Devre arasına kadar olan süreç genç futbolcunun geleceğini belirleyecek.

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