Galatasaray'a Jhon Arias müjdesi!
Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları başlarken, gündemdeki ilk isim olan Jhon Arias konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Devre arasında kanat, bek ve stoper takviyeleri yapmayı planlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi.
Ocak ayında öncelikli hedeflerinden biri, yaz aylarında da gündeme gelen Kolombiyalı yıldız Jhon Arias. Fluminense, o dönemde Arias'ı kadrosunda tutmuş ve oyuncuyu bırakmayı reddetmişti.
Brezilya ekibi, hem Libertadores hem de 2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Arias'ı oynatmayı hedeflediği için transfer görüşmelerinde kapıyı 18 milyon dolardan açmıştı.
Ancak iki kulüp arasında fiyat konusunda uzlaşma sağlanamayınca transfer gerçekleşmemişti.
Galatasaray, devre arası transfer dönemi için yeniden harekete geçti ve Fluminense'nin 18 milyon dolarlık talebini düşürmeyi başardı.
Oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istemesi, Fluminense’nin tutumunu yumuşatan önemli bir etken oldu.
Bu süreçte Brezilya’dan başka bir kulüp de Arias’ı kadrosuna katmak istedi, ancak Fluminense oyuncuyu ligdeki rakibine satmaya sıcak bakmadı.
Galatasaray’ın bu transferde önemli mesafe kat ettiği ve Fluminense’yi ikna etmeye yakın olduğu öğrenildi.
Bu sezon Fluminense formasıyla 46 maça çıkan Arias, 13 gol atarken 8 asist yaptı. Oyuncunun bonservisinin yüzde 50'si Fluminense’ye, diğer yarısı ise Kolombiya ekibi Patriotas’a ait.