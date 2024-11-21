Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğduğu evi paylaşarak, Lucas Torreira'ya övgü dolu sözler söyledi. Özkan; "Lucas'ın doğup büyüdüğü ev. Ne savaşçı ama! Çevresindeki herkese ama herkese yardım etmeye çalışması, buradaki samimi insanlar, herkesin onunla gurur duyması... Büyüdüğü, ilk topunu koşturduğu sokakları görmek, ilk gittiği okulu görmek ne güzeldi. Seni çok seviyorum ve seninle gurur duyuyorum savaşçı... Unutma en iyisisin" ifadelerini kullanmıştı.