İsrail'e silah sevkiyatı devam: Sanders önerdi, Senato reddetti

İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze'ye gerçekleştirdiği ve insani felaket yarattığı saldırılar, tüm dünyada tartışma konusu.

ABD'nin sol kanadından Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın başını çektiği bir grup Demokrat senatör, ABD silahlarının İsrail'e transferini engelleyen yasa tasarısını Senato'ya sundu ancak Cumhuriyetçilerin tamamının ve Demokratların çoğunluğunun kararı reddetmesi nedeniyle tasarı hayata geçmedi.

I am holding a vote on the floor of the U.S. Senate to block the sale of offensive arms to Israel.



The extremist Netanyahu government is breaking U.S. and international law. Every Senator who believes in the rule of law should vote for these resolutions. https://t.co/2Nb1mTnN3l — Bernie Sanders (@SenSanders) November 20, 2024 100 senatörden 79'u İsrail'e tank mermisi satışının engellenmesini öngören karar tasarısına karşı oy kullanırken, havan mermilerinin sevkiyatını durduracak ikinci bir önergeye 78 senatör karşı çıktı. Müşterek doğrudan saldırı mühimmat (JDAMS) kitlerinin sevkiyatının durdurulmasını öngören üçüncü önergeye ise 80 ret oyu verildi. REKLAM Biden yönetimi Sanders'a karşı Biden yönetimi kararlara karşı çıktı. Demokrat senatörlere gönderilen 11 maddelik bir listede, diğer hususların yanı sıra, İsrail'e askeri teçhizat sağlamanın, İran ve başka yerlerden gelen tehditlerle karşı karşıya olan İsrail'in uzun vadeli güvenliğine yatırım olduğu ve yönetimin Gazze'deki koşulları iyileştirmek için "sürekli çalıştığı" belirtildi.

İsrail'e yapılan askeri yardımın insan hakları ihlalcilerine silah satışını yasaklayan ABD yasalarını ihlal ettiğini söyleyen Sanders, çok sayıda çocuk ve yaşlı Filistinlinin öldüğüne dikkat çekti ve İsrail'i yardım sevkiyatını engellemekle suçladı. Sanders oylamadan önce Senato'da yaptığı konuşmada "Netanyahu hükümetine ABD vergi mükelleflerinin dolarlarını ve Amerikan silahlarını, ABD ve uluslararası hukuku ve ahlaki değerlerimizi ihlal ederek kullanamayacaklarını söylemenin zamanı geldi" dedi.

Tasarıya muhalifler ise, İsrail'in Hamas ve Hizbullah gibi militan grupların ve ezeli düşmanı İran'ın tehditleriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde kararların zamanlamasının uygunsuz olduğunu söyledi. Senato'nun Demokrat çoğunluk lideri Chuck Schumer oylamadan önce Senato'da yaptığı konuşmada "İsrail kendisini yok etmeye adanmış düşmanlarla çevrili" dedi.