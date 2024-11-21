Dekoratif mi yoksa evinizdeki enerjiyi mi temizliyor? Tuz lambaları hakkında bu detayları daha önce duymuş muydunuz?

SONUÇ: ESTETİK Mİ, BİLİMSEL Mİ?

Himalaya tuz lambaları, görsel açıdan etkileyici ve rahatlatıcı bir atmosfer yaratma konusunda başarılıdır. Ancak, sağlık iddialarını destekleyen bilimsel kanıtlar oldukça sınırlıdır. Daha sağlıklı bir yaşam için bu lambaları kullanmaktan çok, dengeli bir diyet ve temiz bir ortam sağlamayı tercih etmek daha mantıklıdır.

Kaynak: WebMD, HealthLine