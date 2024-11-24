Beşiktaş: 2 - Göztepe: 4 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen Göztepe müthiş bir geri dönüşle mücadeleyi 4-2 kazandı.

Siyah-Beyazlıların golleri 3. dakikada Semih Kılıçsoy ve 9. dakikada Göztepe forması giyen Bokole'nin kendi kalesine attığı golle gelirken Göztepe'nin gollerini ise 12. dakikada Bokole, 32. dakikada Taha Altıkardeş, 82. dakikada Fofana ve 90+1. dakikada Tjanic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 21 puanda kalırken Göztepe ise puanını 18'den 21'e yükseltti ve Beşiktaş'ı yakaladı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Göztepe ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

REKLAM BEŞİKTAŞ'TA KÖTÜ GİDİŞ DEVAM EDİYOR Beşiktaş'ta Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan kötü gidişat Göztepe maçıyla devam etti. Kasımpaşa yenilgisinin sonrasında RAMS Başakşehir'le de berabere kalan siyah-beyazlılar, Göztepe'ye de 3-2 yenilerek yaklaşık 1 aylık süreçte ligde galibiyete hasret kaldı ve bu süre içinde 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Bu süreçte 11 puan kaybeden siyah-beyazlılar, ilk sıradaki Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kaldı. IMMOBILE GERİ DÖNDÜ Siyah-beyazlı takımda sakatlığı geçen İtalyan futbolcu Ciro Immobile, maç kadrosuna dahil edildi. Ligin 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelede sakatlanan 34 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir ve Malmö karşılaşmalarında forma giyememişti. İtalyan golcü Göztepe mücadelesinde 59. dakikada oyuna dahil oldu. Immobile skor katkısı yapamadı.

OXLADE-CHAMBERLAIN İKİNCİ KEZ MAÇ KADROSUNDA Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, bu sezon ikinci kez maç kadrosuna alındı. Sezon başında yolların ayrılması beklenen ancak takımda kalan 31 yaşındaki orta saha, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile oynanan müsabakanın kadrosunda yer almasına rağmen süre bulamamıştı. GEDSON FERNANDES "DALYA" DEDİ Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı. "Kara Kartal"da 3. sezonunu geçiren 25 yaşındaki orta saha, 99 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.

REKLAM Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Gedson Fernandes'e forma, plaket ve çiçek takdim etti. MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağdan ortaladığı topu Semih Kılıçsoy altıpasın önünde şık bir voleyle ağlara gönderdi: 1-0. 10. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Rashica'nın ara pasında kalesini terk eden Lis'in ceza sahası dışı sol çaprazında uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı Bokele'ye çarparak filelerle buluştu: 2-0.