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        İstanbul’da seri cinayet! 5 ölü, 2 yaralı

        İstanbul'da kan donduran seri cinayet gerçekleşti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Bahtiyar Aladağ adlı bir kişi Büyükçekmece'de önce anne ve babasına ateş ederek öldürdü. Ardından kardeşini de ağır yaraladı. Bu olaydan sonra Avcılar'da bir kuaföre giden katil zanlısı burada eniştesini ve işyeri sahibini öldürdü. Seri cinayetin ardından şüpheli kaçtığı Esenyurt'ta aracın içinde intihar etti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

        Giriş: 24.11.2024 - 18:57 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:54
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        İstanbul'da seri cinayet
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        DHA'nın haberine göre; Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti.

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babası ve annesi hayatını kaybederken kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra eniştesinin Avcılar'daki berber dükkanına giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'de yaraladı.

        Yaralı Özsökük'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar Aladağ, Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurduktan sonra aynı araçta hayatına son verdi.

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği'nden konu ile ilgili açıklama geldi:

        "24.11.2024 Pazar günü B.A. İsimli şahsın, Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır. Şüpheli şahıs, daha sonra intihar ederek yaşamına son vermiştir.

        Emniyet ekiplerimiz pazar günü saat 16.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Celalliye Mahallesinde bulunan bir adreste silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine olay yerine intikal etmiştir.

        Olay yerinde yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri belirlenen ve aynı aileden olduğu tespit edilen, M.A. isimli şahıs ile N.A. ve B.A. isimli kadın şahısların silah ile yaralandığı görülmüş, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde M.A. ve N.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayda ağır yaralanan B.A. isimli kadın şahıs ise yapılan ilk müdahalenin hastaneye kaldırılmıştır.

        Yürütülen saha çalışmalarında olayı gerçekleştiren kişinin B.A. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, şahsın annesi, babası ve kız kardeşine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

        Şüpheli şahsın ikamet adresinde işlediği olayın hemen ardından aynı gün saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesinde faaliyet gösteren bir kuaför dükkânına yönelik silah ile ateş açtığı belirlenmiştir. Açılan ateş sonucunda, kuaförde çalışan M.S.Ö. isimli şahıs hayatını kaybetmiştir. Olayda ayrıca, şüpheli şahıs ile evli olduğu öğrenilen S.A. isimli kadın, bu kadının kardeşi G.S. yaralanmış olup yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede tedavi altına alınan G.S.’nin hayati tehlikesinin devam etmektedir.

        Olay yerinden kaçan şüpheli şahıs saat 17.30 sıralarında ise kuzeni olduğu belirlenen Ş.S.B. isimli şahsı Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesinde silahla vurmuş, Ş.S.B. isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

        B.A. isimli şahsın, Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesinde park halindeki bir araç içerisinde intihar ederek hayatına son verdiği belirlenmiş, araç içerisinde yapılan aramalarda, olaylarda kullandığı tabanca ve 9 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada şahsın “TCK 191 - Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilmiştir.

        Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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