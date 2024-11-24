İstanbul’da seri cinayet! 5 ölü, 2 yaralı

DHA'nın haberine göre; Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babası ve annesi hayatını kaybederken kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konu ile ilgili açıklama geldi:

"24.11.2024 Pazar günü B.A. İsimli şahsın, Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır. Şüpheli şahıs, daha sonra intihar ederek yaşamına son vermiştir.

Emniyet ekiplerimiz pazar günü saat 16.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Celalliye Mahallesinde bulunan bir adreste silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine olay yerine intikal etmiştir.