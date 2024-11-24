Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
Bolu Dağı geçişinde dün başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı, bölgede kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli güzergah olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde yağış nedeniyle ulaşım aksadı. Her iki yol güzergahı üzerinde meydana gelen hasarlı kazalar ve kayan araçlar nedeniyle belirli bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi. Gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle birçok ili birbirine bağlayan kara yollarında da trafikte aksamalar yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, karla mücadeleye ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde dünden beri etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Hasarlı kazalar ve kayan araçlar nedeniyle trafik belirli bölgelerde durma noktasına geldi.
Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli güzergah olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Otoyolun Cankurtaran mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma yüzünden yaşanan hasarlı trafik kazaları, yolda kalan veya kayan araçlar nedeniyle ulaşımın çift yönlü durmasının ardından ekiplerce çalışma başlatıldı.
Karayolları ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu otoyolun önce İstanbul yönü kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin yoğun çalışmayla otoyolun Ankara yönünde de bir süre sonra ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yolda beklemek zorunda kalan sürücü ve vatandaşlara, Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay ve ilgili kuruluşlarca yakıt, kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapıldığı kaydedildi.
BAKAN URALOĞLU'NDAN KARLA MÜCADELE AÇIKLAMASI
Bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Bakan Uraloğlu, ülke genelinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.
Ülke genelindeki kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alındığını belirten Uraloğlu, Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde, kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekipleri tarafından müdahale edildiğini aktardı.
Uraloğlu, yollarda vatandaşların ulaşım zorluğu yaşamaması için ekipler tarafından 7gün 24 saat esasına göre çalışmaların yürütüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşlarımıza anında yardım etmek için teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızdan, zorlu kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almalarını, kış lastiği kullanmalarını, yanlarında acil durum karşısında gerekli ekipmanları bulundurmalarını, güzergahlar hakkında gerek Karayollarının internet sitesinden, gerekse de ALO 159 numaralı irtibat hattından bilgi almalarını önemle rica eder, güvenli yolculuklar dileriz."
ANADOLU OTOYOLU TRAFİĞE KAPANDI
Dünden bu yana bölgede devam eden kar yağışı otoyoldaki ulaşımı da olumsuz etkiledi.
Otoyolun Ankara yönünde yoğun kar yağışı, kayan araçlar ve hasarlı trafik kazaları nedeniyle Abant Kavşağı'ndan itibaren ulaşım durdu.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda, karayolları ve trafik ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor.
Otoyolun İstanbul istikametini kullanan sürücüler ise yoğun yağış ve sis nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.
KONYA-ANKARA, KONYA-AKSARAY, KONYA-ADANA, KONYA-ANTALYA KARA YOLUNDA SON DURUM
Konya'da da kar yağışı nedeniyle Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Adana, Konya-Antalya arasında bazı yollar çift yönlü olarak araç trafiğe kapatıldı.
Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı, tipi ve fırtınanın sebep olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yer yer meydana gelen aksamaların bazı yollarda giderildiği bildirildi.
Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Konya-Ankara kara yolunda Konya-Altınekin arası, Konya-Aksaray kara yolunun tamamı, Konya-Adana yolunda Konya-Karapınar arası, Konya-Antalya kara yolunda Konya-Seydişehir arasının her iki istikamette ve tüm araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.
Açıklamada, Konya-Ankara kara yolunun Konya-Altınekin bölümü, Konya-Afyonkarahisar kara yolu ile Konya-Antalya kara yolunun Konya-Seydişehir kısmının her iki istikamette araç trafiğine açıldığı belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.
KONYA'DA KAR YAĞIŞINDA ARAÇLARIYLA YOLDA KALANLAR KURTARILDI
Ankara, Antalya, Isparta ve çevre illerden yola çıkan sürücüler, Konya'nın Yunak - Akşehir kara yolunun 9'uncu kilometresinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla mahsur kaldı.
Vatandaşların yardım talebinde bulunması üzerine kara yolları ekipleri harekete geçti.
Ekipler, yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşullarına rağmen bölgeye ulaşarak, yolda kalan 27 kişiyi kurtardı.
Yunak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunuldu.
Ankara'dan Isparta’ya giderken mahsur kalan Özlem Polat, "Kar yağışından dolayı yolda kaldık. Sağ olsunlar, Yunak Kaymakamı, Belediye Başkanı ve ekipler gelip bizi kurtardılar. Yunak'ta misafir ettiler ve sıcak çorba, çay ikramında bulundular. İlgi ve alakalarından dolayı tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ederim." dedi.
Sınav için Isparta'ya giden üniversite öğrencisi Furkan Polat ise "Yolda kar yağışından dolayı mahsur kaldık. 112'yi arayarak yardım istedik. Sağ olsunlar, bizi kurtardılar." diye konuştu.
Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde kurtarıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Ekiplerimizle birlikte mahsur kalan tüm vatandaşlarımızı kısa süre içinde güvenli bir şekilde kurtardık. Vatandaşlarımızın sağlık durumu gayet iyi. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerimizi aldık ve herhangi bir olumsuz duruma karşı anında müdahale etmek için hazır durumdaydık. Allah’a şükürler olsun, ekiplerimizin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı."
SİVAS'TA ULAŞIMA KAR ENGELİ
Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez-Kurtlapa il yolu, Soğuk Çermik-Doğanşar il yolu, Ortakent-Koyulhisar il yolu ile Şarkışla-Yıldızeli kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapandı.
Yıldızeli-Tokat kara yolu ise yoğun kar yağışı nedeniyle çift yön olarak çekici trafiğine kapatıldı.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise il genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı belirtildi.
Açıklamada, sürücülerden uyarıları dikkate alarak tedbirli olmaları istenildi.
İSTANBUL
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan yüksek kesimlerindeki ilçelerinde kar yağışı dün etkisini gösterdi.
Kentte gece saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, özellikle Anadolu Yakası'ndaki Kartal, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
ANKARA
Ankara, zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezini etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla şehrin cazibe merkezi olan parklarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.
ANKARA
Başkenti kaplayan kardan dolayı Anıtkabir, Ulus Meydanı ve Sıhhiye çevresi ve Kuğulu Park da beyaza büründü.
Güzel görüntüler oluşan Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilip anın tadını çıkardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın kardan olumsuz etkilenmemesi için ana yollarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama ile kar küreme çalışması yapıyor.
Trafik polislerinin ana arterlerde önlem aldığı kentte bazı sürücüler kardan dolayı zor anlar yaşadı.
İÇ ANADOLU
Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir ve Niğde'de de kar etkili oldu.
Kayseri'de il genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kar dolayısıyla kara yollarının bazı bölümlerinde ekiplerce kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.
Öte yandan, akşam saatlerinde 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.
Bölgede zaman zaman tipi ve sis de etkili oluyor.
Yozgat'ta gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı.
Kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, kara yolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.
Kentte sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledikten sonra yola çıktı.
Vatandaşlardan Arif Gök, Yozgat'a mevsimin ilk kar yağışının başladığını söyledi.
Kardan mutlu olduklarını belirten Gök, yağışın devam etmesi temennisinde bulundu.
Kırıkkale'de gece saatlerinde başlayan sağanağın yerini kara bırakmasıyla araçlar, parklar ve binaların çatıları beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını temizlemek için uğraş verdi.
Sivas'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, yerini yağış ve soğuk havaya bıraktı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren kar etkisini gösterdi.
Karın ardından tarihi kent meydanı kısmen beyaza büründü.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise karın 27 Kasım'a kadar il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü.
Kar nedeniyle kentte ağaçlar, araçlar ve binalar beyaz örtüyle kaplandı.
İl Özel idaresi ekiplerince köy yollarının kapanmaması için çalışma yapıldığı öğrenildi.
Niğde'de kar ve fırtına etkili oldu.
Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.
Kr ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.
Fırtına nedeniyle de Çiftlik ilçesinde bir okulun çatısı uçtu.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.