Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi yaşamını yitirdi

Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü. Yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elif Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi.

Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil! Haberi Görüntüle

Tekirdağ'da cinsel istismara ve şiddete uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan ve 1 ay yoğun bakımda kalan Sıla bebeğin ölümü Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. Cenaze töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Sıla bebeğin teyzesi Aslı Tatar, "Bakiye (Sıla bebeğin annesi) bizim kız kardeşimiz değil, öyle bir kız kardeşimiz yok bizim. Öyle bir kanı bozuk kız kardeşimiz yok daha doğrusu. Bırakın bu ailede, bu sülalede yok böyle birisi" ifadelerini kullanmıştı.