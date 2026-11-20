ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği tarihi zirveye 10 üzerinden 12 puan verdi.

NBC News'e konuşan Trump, Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmeleri övdü. Trump, üç liderin bir araya geldiği zirveyi, 10 üzerinden değerlendirmenin mümkün olduğu bir ölçekte 12 olarak nitelendirdi.

Trump, görüşmelerin nasıl geçtiğine ilişkin soruya, "Bence 12'ydi. Sıfırdan 10'a kadar olan bir ölçekte 12 derim. Harika geçti. Harika ilişkiler kuruldu." yanıtını verdi.

Trump, tarihi nitelikteki üçlü zirve öncesinde iki liderle ayrı ayrı görüşmüştü. Ardından üç lider bir araya geldi.

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NBC News muhabiri, Trump'a Çinli mevkidaşıyla neler konuştuklarını da sorduğunu belirtti.

Yapay zeka (AI) yerine kendi tercih ettiği "süper zeka" (SI) terimini kullanan Trump'ın, bu soruya şu yanıtı verdiği aktarıldı:

"Süper zeka hakkında konuştuk. İkimiz de süper zeka ile çok yakından ilgilendiğimiz konusunda hemfikiriz. Ancak en azından asgari düzeyde de olsa bazı güvenlik önlemlerinin bulunmasının olumlu bir şey olduğunu düşünüyoruz."

DÖNÜŞ YOLUNDA TELEFONLAR TOPLANDI

ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinin ardından ülkesine dönüşü sırasında, siber casusluk riskine karşı Beyaz Saray tarafından önlem alındı. Air Force One uçağındaki gazetecilerden, Çin'de kullandıkları telefonlarını sinyal engelleyici özel torbalara koymaları istendi.

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NBC News muhabiri Gabe Gutierrez'e konuşan Trump, konuya ilişkin açıklamasında, "Dikkatli olmak istiyoruz. İnsanların telefonlarını kullanmamaları gereken durumlarda yanlarında telefon bulundurmalarını istemedik. Bu nedenle çok dikkatli davrandık." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda gazeteci, Çin'e çarşamba günü varışlarından önce kişisel telefonlarını, dizüstü bilgisayarlarını ve akıllı saatlerini Air Force One'da metal kaplamalı torbalarda bırakmıştı.