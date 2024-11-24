Galatasaray, Muslera'nın alternatifini buldu: Alisson
Galatasaray, sözleşmesinde son sezona giren Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'un yıldız kalecisi Alisson Becker'i gündemine aldı.
Trendyol Süper Lig'de son olarak Bodrum deplasmanına çıkan tek golle kazanan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine sürpriz bir ismi getirmeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılılarda birçok kupa kazanan ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran 38 yaşındaki Muslera'nın dönemi yavaş yavaş sona yaklaşıyor.
Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin ardından futbolu bırakması da beklenen Fernando Muslera'nın yerine gelecek ismi İspanyol basını duyurdu.
ALISSON BECKER İDDİASI
Todo Fichajes'te yer alan habere göre; Galatasaray, Liverpool'da forma giyen Brezilyalı kaleci Alisson Becker ile ilgileniyor.
Cladiuo Taffarel aracılığıyla oyuncuyu ikna etmeye çalışacak olan sarı-kırmızılı ekip, devre arasından itibaren bu transfer için çalışmalara başlayacak.
Öte yandan haberde yıldız oyuncunun Liverpool'dan ayrılmaya istekli olmadığı belirtilirken Galatasaray'ın da Liverpool ve oyuncuya baskı kuracağı söylendi.