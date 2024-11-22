Yürüyen zatürre salgınına dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Tüm dünyada mycoplasma adlı bakterinin yol açtığı yürüyen zatürre salgını var. Yürüyen zatürre 2024 baharından beri giderek artıyor ve ağustos ayında sayılar zirveye ulaştı. Son birkaç ay içinde de sayılar oldukça arttı. Sonbahar boyunca küçük çocuklarda hastaneye yatışların önde gelen nedenlerinden biri oldu" dedi. Peki yürüyen zatürreyi bilinen zatürreden ayıran özellikler nelerdir? Yürüyen zatürre belirtileri nelerdir? Daha hafif seyirli olan yürüyen zatürre kimler için risklidir? İşte detaylar...