TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt: İnanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulundaki arkadaşlarına mesaj göndererek istifa sinyali verdiği iddia edilmişti.

HT Spor'a konuşan TFF Başkanı istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı. Hacıosmanoğlu, "Bizde mücadele ölünce biter" ifadesini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme bomba gibi düşen istifa iddiası sonrası HT Spor'a yaptığı açıklamanın ardından TFF sosyal medya hesabından da resmi bir açıklama yaptı.

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Hacıosmanoğlu açıklamasında, "Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım." denildi.

Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.

Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım.