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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt: İnanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz! - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt: İnanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz!

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, yönetim kurulundaki ekip arkadaşlarına gönderdiği mesajda istifa sinyali verdiği iddia edilmişti. HT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu istifa iddialarını kesin bir dille yalanlarken, "Bizde mücadele ölünce biter" ifadelerini kullandı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ardından TFF'nin sosyal medya hesabından resmi bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 19:16 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:56
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        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulundaki arkadaşlarına mesaj göndererek istifa sinyali verdiği iddia edilmişti.

        HT Spor'a konuşan TFF Başkanı istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı. Hacıosmanoğlu, "Bizde mücadele ölünce biter" ifadesini kullandı.

        TFF HESABINDAN DA AÇIKLAMA GELDİ!

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme bomba gibi düşen istifa iddiası sonrası HT Spor'a yaptığı açıklamanın ardından TFF sosyal medya hesabından da resmi bir açıklama yaptı.

        Hacıosmanoğlu açıklamasında, "Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım." denildi.

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        İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklaması:

        "Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

        Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.

        Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım.

        İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı"

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