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        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!

        Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın ardından Kayseri, Niğde ve Nevşehir ile Adana'nın 3 ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:54 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:11
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        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
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        Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        AA'da yer alan habere göre Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, özel eğitim kurumları ve kurslar dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        NİĞDE

        Valilikten yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        NEVŞEHİR

        Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

        ADANA

        Adana’nın Feke, Saimbeyli ilçelerinde de köy okullarında Tufanbeyli ilçesinde ise tamamen eğitime 1 gün ara verildi.

        Feke ve Saimbeyli ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeni ile köy okullarında eğitime pazartesi günü ara verilmiştir” denildi.

        Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Fotoğraflar: İHA

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        #kar tatili
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