Kar yurdu etkisi altına aldı!

Yoğun kar yağışı ve tipi sebebi ile bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı, 24 farklı noktada yolların ulaşıma kapandığı, yolların açılması ve kesintilerin giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Olumsuz hava şartlarından etkilenenlere, Kızılay ile 1619 battaniyenin dağıtımı yapıldığı, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarınca 18 bin 471 kumanya/çorba ile içecek ve su dağıtımı yapıldığı kaydedildi.