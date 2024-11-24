Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!

Ekiplerin uçaktaki yangına müdahale ettiğini kaydeden Seyitoğlu, "Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok. Pist normale dönene kadar gelen uçakları başka havalimanlarına yönlendirdik." diye konuştu.