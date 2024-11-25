Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest

Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. 22 Kasım günü Toplu Konut Mahallesi’ndeki adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın’ın kanlar içerisindeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın’ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Özkan’ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın’ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Öte yandan otopsi raporuna göre Hüsniye Yalçın'ın darbedilip, boğulduğu, Özkan'ın ise tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetle ilgili Hüsniye Yalçın'ın kocası şüpheli olarak gözaltına alındı.