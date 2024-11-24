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        Haberler Gündem Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası

        Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası

        Beylikdüzü'nde, özel bir bakım merkezinde kalan oğlunun şiddete uğradığını iddia eden baba merkezin yöneticileri ve çalışanları hakkında şikayetçi oldu. Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Recep K, 9 yaşındaki otizmli çocuğunu mayıs ayında Beylikdüzü'ndeki özel bir merkeze yatırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:56 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:56
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        Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
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        Haftada bir gün çocuğuyla cep telefonu aracılığıyla görüntülü konuşan anne ve baba son dönemde oğullarının zayıfladığını fark edip durumdan şüphelendi. Ailesiyle merkezi ziyaret edip, oğlunun vücudunun birçok bölgesinde morluklar ve yanık izlerini gören baba çocuğun omzundaki ısırık izini de fark etti.

        Babanın görüştüğü merkezin yöneticileri çocuğun uyuz hastalığına yakalandığını aktardı. Bakım merkezinden oğlunu alan baba Beylikdüzü Devlet Hastanesine gitti. Hastaneden darp raporu alan Recep K. durumu Gürpınar Polis Merkezine bildirdi.

        Baba, bakım merkezi yöneticileri ve çalışanlarından şikayetçi oldu.

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