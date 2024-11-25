Malatya'da karda mahsur kaldıkları dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hekimhan ilçesinde dağlık alandaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşandığını bildirdi.

Dağda mahsur kalan 2 çoban ve 1 sürü sahibinin 4 saatlik yoğun çalışma sonucunda kurtarıldığını ifade eden Yavuz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Valisi Yavuz, AA muhabirine, kentte öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışının halen etkisini sürdüğünü söyledi.

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanların kurtarılması için çalışma yürütüldüğünü anlatan Yavuz, "Çalışmaları İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyoruz. Şu anda kent genelinde mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız bulunmuyor. Önceliğimiz mahsur kalan kimsenin bulunmaması. Hekimhan ilçesinde dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtardığımız 5 çobandan biri maalesef kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzüntümüz derin, inşallah bundan sonra üzüntülü bir haber almayız." dedi.

Yolda mahsur kalıp, kurtarılan 787 kişi misafirhanelere yerleştirildi" Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas istikametlerindeki devlet yollarının trafiğe kapandığı, olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Hekimhan-Sivas kara yolunda mahsur kalan 38 araç içerisindeki 127 kişi, Darende-Gürün yolunda mahsur kalan 42 araç içerisinde 100 kişi, Darende-Çayirdüzü mevkiinde mahsur kalan 20 araç içerisindeki 60 kişi, Arapgir karayolunda mahsur kalan 25 araç içerisindeki 75 kişinin kurtarılarak ilçe merkezine sevkleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yolda mahsur kalıp, kurtarılan 787 vatandaşın, ilçe merkezindeki kamuya ait misafirhanelere yerleştirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi: "İlimizde Hekimhan ve Darende ilçelerimizde çobanlık yapan 5 vatandaşımız dağda mahsur kalmış, kurtarma ekiplerimiz sahada zorlu bir mücadele sonucunda 5 vatandaşımızı kurtarmış olup, 1 vatandaşımız sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Bu çalışmalar esnasında yoğun mesai sarf eden başta Büyükşehir Belediyemize, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ve Kızılay'a teşekkür ederim. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve trafiğe çıkacak araçlarına mutlak suretle kar lastiği takmaları büyük önem arz etmektedir."