İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin geleceği netleşti. Milli futbolcunun, sarı-lacivertliler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı aktarıldı.
Giriş: 24.11.2024 - 15:12 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:12
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
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Milli futbolcu, 2027 - 2028 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.