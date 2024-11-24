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        Haberler Spor Transfer İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza! - Futbol Haberleri

        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!

        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin geleceği netleşti. Milli futbolcunun, sarı-lacivertliler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 15:12 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:12
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        Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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        Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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        Milli futbolcu, 2027 - 2028 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.

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        Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı da yapması bekleniyor.

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        Fenerbahçe forması altında 144 maçta sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, 30 gol attı ve 29 asist yaptı.

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