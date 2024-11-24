Beşiktaş, Göztepe deplasmanında! İşte Van Bronckhorst'un 11'i...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oluyor. Son 3 maçta puan kayıpları yaşayan Siyah-beyazlılar bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak, yaralarını sarmak istiyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, bu maçta forma giyemiyor. İşte muhtemel 11'ler...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.
Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.
Ligde 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.
IMMOBILE'NİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı.
Golcü futbolcu son iki antrenmanda takımla çalıştı.
İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, bu maçta forma giyemiyor.
3 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta maç öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
Mert Günok
Jonas Svensson
Felix Uduokhai
Gabriel Paulista
Arthur Masuaku
Gedson Fernandes
Cher Ndour
Milot Rashica
Rafa Silva