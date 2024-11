haftanın kitapları

MÖNROPO SIĞINAĞI

(M.Y. Saltıkov-Şçedrin)



Gogol'ün edebî vârisi, Rus hicvinin usta ismi M.Y. Saltıkov-Şçedrin'in kaleminden Mönropo Sığınağı Türkçede ilk defa Can Yayınları’nda okurla buluşuyor. 19. yüzyıl Rusya’sının toplumsal yapısına dair önemli ipuçları sunan bu eserinde Saltıkov-Şçedrin, köylü reformu sonrasındaki toplumsal dönüşümünü mizahi ve eleştirel bir üslupla mercek altına alıyor. Monröpo’daki yasam sanılanın aksine ne huzur ne de özgürlük verir; kaçınılmaz sonun esiğinde, toplumsal yapıya dair şehir koşturmacasında üzerine düşünülmesi mümkün olmayan endişelerle doludur. Saltıkov-Şçedrin, okurun dikkatini dönemin Rus toplumunun sosyo-politik, ekonomik, psikolojik arka planında yatan temel sorunlara çevirir.