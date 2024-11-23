haftanın kitapları

SAVAŞ SANATI

(Sun Zi)



Asya’nın en önemli çizerlerinden C. C. Tsai’nin tasvirleriyle yeniden doğan Sun Zi’nin ölümsüz eseri Savaş Sanatı, okuru zamansız bir bilgelik yolculuğuna çıkarıyor. Yaklaşık 2500 yıl önce bir savaşçı-filozof tarafından kaleme alınan bu eser, ordu içindeki hiyerarşiyi ve korkusuz bir ülke inşa etmenin kadim yollarını anlatır, şimdiyse derin mesajlarıyla sadece askeri komutanlara değil, aynı zamanda siyaset, iş dünyası ve hayatın pek çok alanındaki liderlere de hitap ediyor. Peki, başarıya ulaşmanın en ideal yolu nedir? Savaşın bu süreçteki yeri ne olmalıdır? Bir komutanın gücü ve sınırları nelerdir? Ya da savaşa girmeden nasıl zafere ulaşabilirsiniz? Epsilon Yayınevi'nden çıkan Savaş Sanatı, insanlık tarihinin en kadim ve en etkileyici strateji eserlerinden biri olarak, her çağda zamansızlığını ve gücünü korumaya devam ediyor.