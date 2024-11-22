Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama! "Kasımpaşa'nın borcu bulunmamaktadır"

Kasımpaşa Kulübü, bazı bankalara, kamu kurumlarına, kulüplere ve sporcu ile menajerlere borcu olduğu yönünde çıkan iddlaları yalanlayarak, çıkan haberlerle ilgili hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve yayın organlarında kulübümüz hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya atıldığı görülmüştür.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin; * Hiçbir banka veya finans kuruluşuna, * Kamu kurumlarına (vergi, SGK Primi vb.), * Özel kurumlara, spor kulüplerine, sporcu ve menajerlere herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu tür bilgi ve belgeye dayanmayan iddialar, kamuoyunu yanıltma ve kulübümüzü yıpratma amacı taşımaktadır. Bu nedenle, kulübümüzü ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur.