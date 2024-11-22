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        Bu akşam başlıyor! AKOM'dan İstanbul uyarısı

        Soğuk ve yağışlı havalar yurt genelinde etkili olmaya başladı. AKOM'dan ise İstanbul için önemli bir uyarı geldi. Açıklamada megakentte bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişleri görüleceği kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:47 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:47
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        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

        AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.

        Bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken, hava sıcaklığında da 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor.

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        Şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde, yarın akşam saatleri ile pazar günü sabah saatlerinde yağışların; karla karışık yağmur ve kısa süreli kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

        AKOM, kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

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