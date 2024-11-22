25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!

İstanbul Beylikdüzü'nde, 13 Mayıs 2024 tarihinde Yenidoğan Çetesi'ne yönelik açılan dava kapsamında kapatılan Özel Birinci Hastanesi'nde hayatını kaybeden hemşire Selen Bilgin'in (25) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, biten soruşturmada Selen’in otopsi raporunun da detayları ortaya çıktı.

SELEN’İN KANINDA "PROPOFOL" BELİRLENDİ Hazırlanan otopsi raporunda, hemşire Selen Bilgin’in tetkik sonuçlarının detaylarına yer verildi. Çıkan tetkik sonuçlara göre, Selen’in kanında ameliyat öncesi hastanın uyutulması için kullanılan Propofol etken maddesi bulundu.

SELEN DE UYUŞTURUCUYA RASTLANMADI Hazırlanan otopsi raporunda, Selen’in kanında uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bulunmadığı belirtildi. Yapılan inceleme sonucunda Selen Bilgin’in ölümü, "Çoklu ilaç intoksikasyonu" sonucu meydana geldiği belirtildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede, Selen Bilgin'in babası Serkan ve annesi Nergül Bilgin müşteki olarak yer alırken, doktor Fatih Akın ise şüpheli olarak yer buldu.

ŞÜPHELİ DOKTOR ODADAN PANİKLE ÇIKIYOR Fezlekede, 13 Mayıs 2024 tarihinde Selen Bilgin'in kapatılan Özel Birinci Hastanesi'nde dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı ifade edildi. Bilgin'in olay günü aynı hastanede anestezi uzmanı olarak çalışan daha önceden tanıştığı doktor Fatih Akın'ın odasına gittiği fezlekede kaydedildi. Yapılan kamera görüntüsü incelemelerinde Fatih Akın'ın Selen Bilgin'in odaya girmesinden 1 saat sonra heyecanlı bir şekilde telefonla konuşarak odadan çıktığı da fezlekede belirtildi.