2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.138,09 %-1,04
        DOLAR 49,3363 %0,06
        EURO 55,1786 %-0,13
        GRAM ALTIN 6.616,51 %-0,43
        BITCOIN 83.287,00 %-0,35
        FAİZ 39,52 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 96,15 %-0,23
        GBP/TRY 65,3231 %0,02
        EUR/USD 1,1176 %-0,21
        BRENT PETROL 102,91 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 10.818,09 %-0,42
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

        İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Robert E. Hall ve Michael Woodford'a verdi. ABD'li iki ekonomist, ekonomik dalgalanmaların azaltılması ve para ile maliye politikalarının daha etkin uygulanmasına katkı sağlayan makroekonomik modelleri geliştirmeleri nedeniyle ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 12:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri Robert E. Hall ve Michael Woodford oldu. İki ekonomist, ekonomik istikrar politikalarının daha etkin uygulanmasına katkı sağlayan makroekonomik modelleri nedeniyle ödüle layık görüldü.

        Nobel Komitesi, zamanlaması doğru belirlenen para ve maliye politikalarının ekonomideki yükseliş ve düşüşleri yumuşatabileceğini belirtti.

        Açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:

        "Ekonomilerdeki daralma ve büyüme dönemleri arasında yaşanan dalgalanmalarla mücadelede, John Maynard Keynes'in yaklaşık bir asır önce ortaya koyduğu teorilerden bu yana istikrar politikaları önemli bir yer tutuyor. Durgunluk dönemlerinde faizlerin düşürülmesi ve bütçe açığının artırılmasıyla ekonominin desteklenmesi, aşırı ısınma dönemlerinde ise ters yönde adımlar atılması öngörülüyor.

        REKLAM

        1970'lerdeki petrol krizleri, dönemin Keynesyen modellerinin etkinliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Nobel Komitesi'nin açıklamasında, bu modellerin işsizliği azaltmakta yetersiz kaldığı ve kontrolsüz enflasyonla sonuçlandığı belirtildi. Batı ekonomileri bu dönemde düşük büyüme, yüksek işsizlik ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldı.

        Hall ve Woodford, ekonomik modellerin yeniden yapılandırılması ve istikrar politikalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarıyla ödüle layık görüldü."

        HANEHALKI VE ŞİRKETLERİN KARARLARI ÖNEMLİ

        İki ekonomistin geliştirdiği modeller, enflasyon, üretim ve tüketim gibi makroekonomik değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkiler yerine mikroekonomik temellere dayanıyor. Bu yaklaşımda, hanehalklarının ve şirketlerin bireysel kararlarının ekonomi üzerindeki etkileri ele alınıyor.

        REKLAM

        Modellerin temel unsurlarından biri, hanehalklarının tasarruf kararları alırken, şirketlerin ise fiyat belirlerken geleceğe yönelik beklentilerini dikkate alması. Nobel Komitesi, hükümetler ve merkez bankalarının ekonomi politikalarına ilişkin planlarını duyurarak bu beklentileri etkileyebildiğini ve ekonomik gelişmelerin yönünü değiştirebildiğini kaydetti.

        Komite Başkanı John Hassler de ödül sahiplerinin çalışmalarının, dünya genelindeki merkez bankaları ve hükümetler tarafından kullanılan modellere teorik temel sağladığını belirtti.

        Hassler, "Bu modeller sayesinde enerji krizleri veya hanehalklarının tüketim miktarındaki ani değişimler gibi ekonomik şoklarla mücadele etmek için daha donanımlıyız" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        Sabahattin Ali’nin ölümünün aydınlatılmasına başvuru
        Sabahattin Ali’nin ölümünün aydınlatılmasına başvuru
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        Geri manevra faciasında otobüs şoförününün ifadesi ortaya çıktı!
        Geri manevra faciasında otobüs şoförününün ifadesi ortaya çıktı!
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        Arkadaşları 8 yaşındaki Emine'yi ölüme götürdü
        Arkadaşları 8 yaşındaki Emine'yi ölüme götürdü
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        "MHK Başkanlığı görevine Anthony Taylor devam edecek!"
        "MHK Başkanlığı görevine Anthony Taylor devam edecek!"
        Uludağ'da 4 mevsim turizm başlıyor
        Uludağ'da 4 mevsim turizm başlıyor
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki gencin son görüntüsü!
        Kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki gencin son görüntüsü!
        Netanyahu başbakanlık yarışında geride
        Netanyahu başbakanlık yarışında geride
        Cem kontrolde
        Cem kontrolde
        'Sevdan Bir Ateş' dizi setine anlamlı ziyaret
        'Sevdan Bir Ateş' dizi setine anlamlı ziyaret
        Yeşilçam'dan acı haber
        Yeşilçam'dan acı haber
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti