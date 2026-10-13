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        Haberler Dünya Donald Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar

        Donald Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar

        ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara dair, "Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil." değerlendirmesini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 00:29 Güncelleme:
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        Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar

        ABD Başkanı Trump, Ohio'da düzenleyeceği seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Trump, son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artıran Husiler'le ilgili bir soruya, "Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil." yanıtını verdi.

        AA muhabirinin, "Husilerin son dönemde saldırılarını artırması ile ABD'deki Kongre ara seçimleri arasında bir ilişki görüp görmediği" şeklindeki sorusunu da cevaplayan Trump, şunları söyledi:

        "Bunun seçimleri nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Bunu hesaba katmıyorum. Tek bildiğim, İran’ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı ve bu durumun artık gerçekleşmiş olduğu. Asla nükleer silaha sahip olmayacaklar. Ancak Husiler yanlış davranıyorlar."

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        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

        Trump, Rusya ile Ukrayna arasında varılan enerji ateşkesi anlaşmasının "her iki taraftan da" ihlal edildiğini, ancak anlaşmanın geçerli olduğunu savundu.

        Trump, Moskova ile Kiev arasındaki enerji ateşkesi anlaşmasının halen geçerli olup olmadığı sorusuna, "Evet (anlaşmayı) kabul ettiler. Neden biliyor musun? Çünkü kabul ettiklerini ben söyledim. İşte bu yüzden kabul ettiler; çünkü onların kabul ettiğini söyledim. Artık bu meselenin çözülmesi gerekiyor. Bu savaş tam bir felaket." yanıtını verdi.

        ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, "Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Buna bakmamız lazım, çünkü her iki taraftan da ihlaller oldu." değerlendirmesini yaptı.

        Trump, sadece Putin'in anlaşmayı desteklediği, ancak Zelenskiy'nin desteklemediği yönündeki haberlere katılmadığını kaydederek, iki liderin de anlaşmaya destek verdiğini savundu.

        Putin, anlaşma yapmayı Zelenskiy'den daha fazla istiyor

        Daha sonra iki ülke arasındaki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor, Zelenskiy'nin de anlaşma yapmasını istemesini sağlamalıyız. Bence Putin, anlaşma yapmayı Zelenskiy'den daha fazla istiyor." değerlendirmesini yaptı.

        İki liderin de anlaşma yapmak istediğini, ancak nasıl anlaşacaklarını bilmediklerini savunan ABD Başkanı, Putin ve Zelenskiy'nin anlaşmasını sağlamaları gerektiğini ifade etti.

        ABD Başkanı ayrıca, Rusya ile yaptıkları dizel anlaşmasının sadece ABD için değil, tüm dünya için önemli bir anlaşma olduğunu ve bunu tüm ülkeler için yaptığını dile getirdi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna ve Rusya arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda sağlandığını açıkladığı ateşkesin "Rusya tarafından" ihlal edildiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #ABD
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        #suudi arabistan
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