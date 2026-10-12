Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtildi.

Bölgedeki istikrarın sağlanması ve güçlendirilmesi amacıyla başlatılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonunun, kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki istikrarın sağlanması ve Türk-Kürt Kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonu, kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir.

REKLAM

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi’nin bir parçası olarak, ülkemizin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK, Irak’ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını (Hebat, Yajk, Sabri ve Sason), 08 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşaltmıştır."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Açıklamada, yaşanan bu gelişmenin, Terörsüz Türkiye Süreci’nin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğu belirtilerek, "PKK/KCK’nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında; yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensupları ile toplumsal uzlaşı sağlanacaktır.

REKLAM

Eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK/KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu gelişmeler ile ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir.

Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimleri el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkemizin her köşesinde yaşayacaktır.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi ve Bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır" ifadelerine yer verildi.