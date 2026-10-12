Paris Otomobil Fuarı 2026 başladı! İşte yeni modeller ve öne çıkanlar...

Otomotiv sektörünün önemli organizasyonlarından Paris Otomobil Fuarı 2026, bugün Fransa'nın başkentinde kapılarını 91'inci kez açtı.

12-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek fuar, dünyanın önde gelen otomobil üreticilerini, yeni nesil teknoloji şirketlerini ve otomotiv sektörünün farklı paydaşlarını bir araya getirdi.

Bu yıl fuarda 60’tan fazla üretici ve 100’ün üzerinde katılımcı yer alıyor. Beş salona yayılan organizasyonda 70 bin metrekare kapalı, 15 bin metrekare açık sergi alanı bulunuyor.

Ancak Paris'i bu yıl önemli hale getiren yalnızca yeni otomobiller değil. Elektrifikasyon, yapay zeka, yazılım ve Çinli üreticilerin Avrupa'daki yükselişi, fuarın ana gündemini oluşturuyor.

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STELLANTIS'TEN 9 YENİ KONSEPT

Avrupalı üreticiler, Paris'te elektrikli araç stratejilerini yeni modeller ve konseptlerle ortaya koydu.

Stellantis Paris'teki en büyük katılımcılardan biri oldu.

Grubun 5 bin 340 metrekarelik standında 60’tan fazla araç ve 9 konsept otomobil sergilendi.

Türkiye'de Tofaş bünyesinde temsil edilen Citroën, DS Automobiles, Fiat, Opel ve Peugeot fuarda yeni modelleriyle yer aldı.

Fiat, yeni Grizzly ve Grizzly Fastback modellerini uluslararası kamuoyuna Paris'te tanıttı.

Edindiğimiz bilgiye Aralık ayında Fastback gelecek. Grizlly ise 2027'nin ilk aylarında satışa sunulacak.

DS Automobiles, yeni DS N°7 modelinin uluslararası fuar prömiyerini gerçekleştirdi. Model, elektrikli ve hibrit seçenekleriyle markanın yeni nesil ürün gamında önemli bir yere sahip olacak.

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Opel, yeni Corsa GSE 27FE ile sportif elektrikli mobilite yaklaşımını öne çıkarırken, Peugeot yeni Polygon Concept, Hypersquare direksiyon teknolojisi, elektrikli E-208 GTi, 205 GTi ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele eden 9X8 ile dikkat çekti.

Citroën ise yenilenen ürün gamının yanı sıra markanın ikonik 2CV mirasına gönderme yapan yeni konsept modeliyle Paris'te boy gösterdi.

RENAULT 6 MODELİ İLK KEZ SERGİLEDİ

Fuarın ev sahiplerinden Renault Grubu da, Renault, Dacia, Alpine ve Renault Pro+ markalarıyla fuarda 50 araç ve konsept sergiliyor.

Grubun 6 yeni modeli de ilk kez Paris'te geniş kitlelerin karşısına çıktı.

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Renault, yeni E-Space Concept’i, Dacia, Türkiye’de üretilen yeni Striker modelinin yanı sıra Avrupa’da üretilen ikinci nesil Spring’i tanıtıyor.

Alpine ise özel üretim PS1 konsept otomobilinin dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.

Renault ayrıca fuarda yeni Megane E-Tech Elektrikli, yeni Trafic Van E-Tech Elektrikli, sınırlı üretim Rafale Hypnotic ve özel olarak kişiselleştirilmiş Renault 5 Turbo 3E modellerini sergiliyor.

Markanın mirasını geleceğin elektrikli mobilitesiyle buluşturan Renault 8 Gordini Concept ve macera odaklı Renault 4 JP4x4 Concept de fuardaki üç konsept otomobil arasında yer alıyor.

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Renault'nun yeni nesil elektrikli modelleri, Alpine'in elektrikli spor otomobil vizyonu ve Dacia'nın daha erişilebilir mobilite yaklaşımı, Avrupa üreticilerinin elektrifikasyona farklı yönlerden cevap vermeye çalıştığını gösterdi.

HYUNDAI'NIN YERLİ MODELLERİ SERGİLENDİ

Hyundai de Paris’te yeni modelleriyle dikkat çekiyor.

Markanın Türkiye'de üretilen modellerinden yeni nesil Bayon dünya prömiyerini gerçekleştirirken, yeni nesil Tucson ilk kez Avrupa’da sergileniyor.

Bir diğer yerli üretim model Ioniq 3 ve yüksek performanslı elektrikli Ioniq 6 N de markanın elektrifikasyon stratejisinin öne çıkan modelleri arasında yer alıyor.

Hyundai ayrıca ilk tamamen elektrikli hafif ticari aracını Paris’te tanıtırken, yeni Pleos Connect bilgi-eğlence sistemini de ilk kez Ioniq 3 üzerinde gösteriyor.

ÇİNLİLERDEN PARİS'TE GÖVDE GÖSTERİSİ

Paris Fuarı'nın belki de en önemli başlıklarından biri Çinli üreticilerin artan ağırlığı oldu.

Yaklaşık 20 Çinli marka Paris'te yer aldı. Dolayısı ile katılan markaların neredeyse üçte birini Çinliler oluşturdu.

BYD, Chery, Leapmotor, XPeng, Zeekr, AITO, Denza, Omoda ve Jaecoo gibi markalar Avrupa'daki rekabet iddialarını Paris'e taşıdı.

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Çinli premium üretici Zeekr'in fuara ilk kez katılarak iki yeni modelini Avrupa kamuoyunun karşısına çıkarması da dikkat çekti.

Bu tablo, Çinli üreticilerin Avrupa pazarındaki yükselişinin artık yalnızca satış rakamlarıyla değil, Avrupa'nın en önemli otomobil fuarlarından birindeki görünürlükleriyle de kendisini gösterdiğine işaret ediyor.

Avrupalı üreticiler ise elektrikli araç teknolojileri, batarya, yazılım ve fiyat rekabeti üzerinden Çinli rakiplerine karşı yeni bir mücadele alanına giriyor.

PARİS FUARI NEDEN ÖNEMLİ?

Paris Otomobil Fuarı, otomobil fuarlarının geleceği açısından da kritik bir dönemde gerçekleşiyor.

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Son yıllarda birçok üreticinin kendi lansman etkinliklerine yönelmesi ve dijital tanıtımların yaygınlaşması, geleneksel otomobil fuarlarının önemini azaltmıştı.

Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Cenevre oldu.

Büyük üreticilerin ilgisinin azalmasının ardından Cenevre Otomobil Fuarı'nın devam etmemesi, sektörün geleneksel fuar formatını sorguladığını gösterdi.

Paris ise bu değişime farklı bir yanıt veriyor.

2024’te 48 üreticinin yer aldığı Paris Fuarı’nda bu sayı 2026’da 60’ın üzerine çıkarken, 2024’te 508 bin 7 olan ziyaretçi sayısının bu yılki karşılığı fuar sonunda netleşecek.

ARTIK SADECE OTOMOBİL SERGİLENMİYOR

Otomobil fuarlarının rolü de son yıllarda değişiyor.

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Eskiden yeni modellerin tanıtıldığı büyük vitrinler olarak görülen fuarlar, artık elektrikli mobilite, şarj altyapısı, yapay zeka, yazılım, enerji ve bağlantılı hizmetlerin bir arada sergilendiği teknoloji platformlarına dönüşüyor.

Bu nedenle üreticiler açısından fiziksel fuarlar hala önemli bir iletişim alanı oluşturuyor.

Tüketici, medya ve sektör temsilcileri aynı ortamda yeni modelleri görebiliyor, teknolojileri deneyimleyebiliyor ve markaların gelecek vizyonlarını doğrudan takip edebiliyor.

PARİS'TE OTOMOTİVİN YENİ DENKLEMİ

Bugün kapılarını açan Paris Otomobil Fuarı'nın ortaya koyacağı tablo, aslında otomotiv sektörünün geleceğine ilişkin önemli ipuçları verecek.

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Avrupalı üreticiler elektrikli dönüşüm ve yapay zekayla yeni bir rekabet alanı oluştururken, Çinli markalar da Avrupa pazarındaki ağırlıklarını artırıyor.

Bu nedenle Paris'te sadece hangi otomobilin tanıtıldığı değil, hangi markaların geldiği, hangi teknolojilerin öne çıktığı ve Çinli üreticilerin Avrupa sahnesinde ne kadar güç kazandığı da önem taşıyor.

Özetle, Paris 2026, Avrupa otomotivinin elektrikli dönüşüm, yapay zeka ve Çin rekabeti karşısında nasıl bir yol izleyeceğini gösterecek önemli bir vitrin olacak.