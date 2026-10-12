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        Haberler Ekonomi Para Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında, "Tasfiye süreçlerinde kamu kaynağı kullanımı söz konusu değil" dedi. Yılmaz, tasfiye kapsamındaki 131 fonun toplam fonların yüzde 4,6'sını oluşturduğunu belirtirken, 17 fonun devreden çıktığını, 3 fonun ise olağan şartlarda tasfiye edilerek tüm ödemelerinin tamamlandığını bildirdi. Atlas ile ilgili müzakerelerin sürdüğünü kaydeden Yılmaz, olağan tasfiyenin mümkün olduğunu ve bu konuda bu hafta içinde gelişme yaşanabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 10:33 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması

        Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması ve tasfiye süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tasfiye süreçlerinde kamu kaynağı kullanılmadığını vurgulayan Yılmaz, kapatılan fonların kendi özellikleri çerçevesinde tasfiye edileceğini ifade etti.

        Yılmaz, “Tasfiye süreçlerinde kamu kaynağı kullanımı söz konusu değil” dedi.

        Tasfiye sürecine ilişkin bilgi veren Yılmaz, “Söz konusu 131 fon, toplam fonların yüzde 4,6'sını oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

        Yılmaz, “131 adet fonun 17'si devreden çıkmış oldu” ifadelerini kullandı.

        Üç fonun olağan şartlarda tasfiye edildiğini belirten Yılmaz, “3 fon olağan şartlarda tasfiye edildi, tüm ödemeleri yapılmış oldu” dedi.

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        Kapalı fonların tasfiye sürecine de değinen Yılmaz, “Kapalı fonlar kendi özellikleri içerisinde tasfiye edilecektir” diye konuştu.

        ATLAS İÇİN BU HAFTA GELİŞME OLABİLİR

        Atlas ile ilgili sürecin devam ettiğini belirten Yılmaz, “Atlas ile ilgili müzakereler devam ediyor, olağan tasfiye mümkün, bu hafta belli olabilir” açıklamasını yaptı.

        Soruşturma kapsamında şirketlere ve ilgili kişilere yönelik incelemelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Yılmaz, “Kurumların ve içerisindeki ilgili kişilerin incelenmesine çok yoğun şekilde başlandı” dedi.

        Adli sürecin devam ettiğini belirten Yılmaz, “Adli süreç ilerliyor, şirket sahipleri adli mekanizmada işlem görüyor” ifadelerini kullandı.

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