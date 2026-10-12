Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması ve tasfiye süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tasfiye süreçlerinde kamu kaynağı kullanılmadığını vurgulayan Yılmaz, kapatılan fonların kendi özellikleri çerçevesinde tasfiye edileceğini ifade etti.

Yılmaz, “Tasfiye süreçlerinde kamu kaynağı kullanımı söz konusu değil” dedi.

Tasfiye sürecine ilişkin bilgi veren Yılmaz, “Söz konusu 131 fon, toplam fonların yüzde 4,6'sını oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

Yılmaz, “131 adet fonun 17'si devreden çıkmış oldu” ifadelerini kullandı.

Üç fonun olağan şartlarda tasfiye edildiğini belirten Yılmaz, “3 fon olağan şartlarda tasfiye edildi, tüm ödemeleri yapılmış oldu” dedi.

REKLAM

Kapalı fonların tasfiye sürecine de değinen Yılmaz, “Kapalı fonlar kendi özellikleri içerisinde tasfiye edilecektir” diye konuştu.

ATLAS İÇİN BU HAFTA GELİŞME OLABİLİR

Atlas ile ilgili sürecin devam ettiğini belirten Yılmaz, “Atlas ile ilgili müzakereler devam ediyor, olağan tasfiye mümkün, bu hafta belli olabilir” açıklamasını yaptı.

Soruşturma kapsamında şirketlere ve ilgili kişilere yönelik incelemelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Yılmaz, “Kurumların ve içerisindeki ilgili kişilerin incelenmesine çok yoğun şekilde başlandı” dedi.

Adli sürecin devam ettiğini belirten Yılmaz, “Adli süreç ilerliyor, şirket sahipleri adli mekanizmada işlem görüyor” ifadelerini kullandı.