İngiltere'den İran'a dair kritik açıklama

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD'nin kullandığı Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Hava Üssü yakınlarında 5 kişinin terör suçları şüphesiyle gözaltına alınmasına yol açan olayın İran'da koordine edilmiş olabileceğini belirtti.

Burnham, siyasi partilerin yıllık konferansları nedeniyle verilen aranın ardından yeniden toplanan İngiltere Parlamentosu'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiliz Başbakan, geçen ay İngiltere'de ABD'nin kullandığı RAF Fairford Üssü yakınlarında 5 kişinin terör suçları şüphesiyle gözaltına alınmasına yol açan olaya ilişkin açıklamada bulundu.

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Başbakan Burnham, "Değerlendirmemizin, bunun büyük ihtimalle İran'da koordine edildiği ve neredeyse kesin olarak İran İslami Devrim Muhafızları tarafından yönlendirildiği yönünde olduğunu teyit edebilirim." dedi.

İngiltere topraklarında bu tehditlere müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizen Burnham, İran'ın suç ağlarını kullanmasına karşı "tüm yetkilerin" devreye sokulacağına işaret etti.

İngiltere-AB zirvesi 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacak

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere de değinen Burnham, bir sonraki İngiltere-AB zirvesinin 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacağını bildirdi.

Başbakan Burnham, zirvenin gıda ve içecek alanındaki anlaşmalar, emisyon ticareti, enerji sistemlerinin daha yakın şekilde bağlanması, yeni gençlik deneyimi programı ve göç konusunda daha derin işbirliği başlıklarına odaklanacağını söyledi.

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Burnham, "Tüm bu alanlarda ilerleme sağlama fırsatı olduğu benim için açık." dedi.

İngiltere'nin AB ile daha yakın ilişki kurması gerektiğini savunan Burnham, gelecek ay yapılacak zirvede, ekonomiyi destekleyecek bir anlaşma sağlamanın ülkenin çıkarına olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Burnham, "Büyümeyi teşvik etmek, göçü kontrol etmek, değerlerimizi ve güvenliğimizi korumak konusunda ciddiysek, bu yapmamız gereken bir konuşmadır." dedi.

2016'daki Brexit referandumu sonucunu yeniden tartışmaya açmadığını vurgulayan İngiliz Başbakan, "Referandumu yeniden açmıyorum. Referandum sonucuna saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

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Burnham, buna karşın İngiliz ekonomisinde büyümeyi artıracak ve Manş Denizi üzerinden küçük teknelerle yapılan düzensiz geçişleri kontrol altına almaya yönelik işbirliğini geliştirecek adımlarda "pragmatik yaklaşım" izleyeceğini söyledi.

İNGİLTERE İLE 28 ÜLKEDEN AÇIKLAMA

İngiltere ile 28 ülke, "ABD'nin kullandığı Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'ne yönelik terör saldırısından şüphelenilen yaklaşık bir ay önceki olayda İran'ın rol oynadığı iddiası"na katıldıklarını bildirdi.

İngiltere'nin Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisinden (FCDO) yapılan yazılı açıklamada, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, ABD ve İngiltere'nin dışişleri bakanlarının, İran'ın saldırı planlarını, sabotaj, siber saldırı ve hibrit faaliyetlerini güçlü şekilde kınadıkları belirtildi.

Adı geçen ülkelerin, İngiltere'nin RAF Fairford Hava Üssü'ne yönelik 27 Eylül'deki olaya İran'ın dahli konusundaki tutumu desteklediklerine işaret edilen açıklamada, "İngiltere, ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yaşanan olayla gizli ağ ve aktörler aracılığıyla düşmanca faaliyetlerini sürdürme iradesini ortaya koyduğu sonucuna vardı." ifadesine yer verildi.

İran'dan gelen her türlü tehdidin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, İran veya başka bir ülkeden düşmanca faaliyetlerde bulunan kişilerin tespit edilerek gerekli cezanın uygulanması için harekete geçileceği bildirildi.

ABD'nin kullandığı Fairford Hava Üssü'ne yönelik saldırı iddiaları gündeme gelmişti

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde 27 Eylül'de ABD'nin kullandığı RAF Fairford Hava Üssü'ne patlayıcı taşıdıkları şüphesiyle 3 minibüs durdurulmuş, üssün yanındaki Whelford köyündeki 85 hane ise tahliye edilmişti.

Minibüslerdeki 5 kişi gözaltına alınmış ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürerken 1 İran-İngiliz çifte vatandaşı daha gözaltına alınmış, ABD ise burada bulunan savaş uçaklarını tahliye etmişti.

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Hava üssüne yönelik terör saldırısı iddiasıyla ilgili daha sonra gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz de kefaletle serbest bırakılmıştı.

İsrail ve ABD'nin, İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan sonra ABD ordusuna bağlı askeri uçaklar Fairford Üssü'nü kullanmıştı.

İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını kaydederken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler üssün saldırı amaçlı kullanıldığını da belirtmişti.

*Fotoğraf: AP, temsilidir