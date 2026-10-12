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        Haberler Dünya Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü? Ukrayna'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan veya Trump şartı

        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü? Ukrayna'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan veya Trump şartı

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin ABD Başkanı Trump veya Cumhurbaşkanı Erdoğan arabuluculuğunda Rus lider Putin ile görüşebileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 14:04 Güncelleme:
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        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğuyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesinin mümkün olabileceğini bildirdi.

        Ukrayna'nın "RBK-Ukrayna" haber ajansına konuşan Sybiha, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

        ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü görüşmelerin tekrar yapılması gerektiğini ve bunun için hazır olduklarını belirten Sybiha, "Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz. Barışı daha da yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız." dedi.

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        Savaşın bitirilmesi için Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Sybiha, bunun, ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda yapılabileceğini kaydetti.

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        #rusya
        #Ukrayna
        #haberler
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