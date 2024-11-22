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        Haberler Magazin Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı köşe kapmaca oynadı - Magazin haberleri

        Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı köşe kapmaca oynadı

        Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, geçtiğimiz mart ayında boşanmıştı. Eski eşler, önceki akşam katıldıkları bir davette köşe kapmaca oynadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 09:53 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:53
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; müzik grubu Sakiler, Kenan Doğulu’nun en sevilen şarkılarını yeniden yorumladıkları "Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor" projesinin lansmanını özel bir davet ile kutladı.

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        Geceye katılanlar arasında Beren Saat, Derya Uluğ, Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk, Engin Öztürk, Buse Terim, Volkan Bahçekapılı, Serpil Doğulu ve Canan Doğulu vardı.

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        Gece öncesi soruları yanıtlayan Kenan Doğulu ile Sakiler; "Çok heyecanlıyız. Beş şarkıdan oluşan ve üç basamak olacak bir proje. Toplamda 15 şarkıdan oluşacak. Çok güzel zamanlar geçirdik. Harika şarkılar seçtik. Harika performanslar oldu. 500 şarkı içinden saatler süren bir çalışmayla, ince eleyerek sık dokuyarak şimdilik 15 şarkı seçtik" dedi.

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        Bir sonraki çıkacak 5 şarkılık albümde 'Aşkım Aşkım' şarkısını seslendiren Kenan Doğulu; "Aslında ben şarkı söylemeyecektim ama stüdyoya girince duramıyoruz. Şarkıyı söyledikten sonra da, çocuklar 'ağabey bu kalsın' dedi. Onu seslendirmiş oldum. Şarkılarımı başkaları söylediği zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Sakiler'in söylediği şarkıları uzun yıllar dinleyecekler" ifadelerini kullandı.

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        Gece de eşini yalnız bırakmayan Beren Saat; ''Bizim albümümüzü de hazırlıyoruz. Programımıza göre çıkaracağız. Nisan gibi çıkmış olur. Onun dışında açıklayacak başka bir şey yok ama senaryoları devamlı okuyorum'' diye konuştu.

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        Geceye katılan oyuncu Aybüke Pusat; "Arkadaşlarıma destek için buradayım. Çok yoğun çalışıyorum ama burada olmam gerekiyordu. Şansım yaver gitti ve buradayım" dedi.

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        Buse Terim de geceye katılanlar arasındaydı. Gece de boşandığı eşi Volkan Bahçekapılı'da vardı.

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        Buse Terim, "Volkan beyde burada. Karşılaştınız mı? Burada olmasından rahatsız oldunuz mu?' sorusuna; "Karşılaştık ama konuşmadık. Burada olmasından da rahatsız değilim" yanıtını verdi.

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        İkili, içeride karşılaşmamak için adeta köşe kapmaca oynadı.

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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda rol alan Engin Öztürk ise "Set yoğun bir şekilde devam ediyor. Diziye gelen çok güzel tepkiler var. Geceye dönecek olursak, hem Kenan Doğulu'yu hem de Sakiler'i çok seviyorum. Fırsat bulup gelebildiğim için çok mutluyum. Geceyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

        Engin Öztürk, oyunculara verilen yüksek ücretlerle ilgili ise, "Arz talep meselesi. O kadar kazanıyorlar demek ki, o kadar veriyorlar" ifadelerini kullandı.

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        Derya Ulu - Asil Gök

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        Serpil Doğulu - Canan Doğulu ve Emre Özdemir

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        Zeynep Mayruk - Tolga Sarıtaş

        #Volkan Bahçekapılı
        #buse terim
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