Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı köşe kapmaca oynadı

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda rol alan Engin Öztürk ise "Set yoğun bir şekilde devam ediyor. Diziye gelen çok güzel tepkiler var. Geceye dönecek olursak, hem Kenan Doğulu'yu hem de Sakiler'i çok seviyorum. Fırsat bulup gelebildiğim için çok mutluyum. Geceyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Engin Öztürk, oyunculara verilen yüksek ücretlerle ilgili ise, "Arz talep meselesi. O kadar kazanıyorlar demek ki, o kadar veriyorlar" ifadelerini kullandı.