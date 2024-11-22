Dünyanın bilinen en eski alfabesi keşfedildi

Bilim insanları, antik mezarlardan çıkardıkları kil silindirlerin üzerinde kazılı halde buldukları yazının, insanlık tarihinin bilinen en eski alfabesine ait olduğunu tespit etti.

Science Daily dergisinin haberine göre, bilim insanları, Suriye'nin en eski kent merkezlerinden Umm-el Marra'daki antik mezarlarda arkeolojik kazı çalışmaları yürüttü.

Temelleri Erken Tunç Çağı'na dayanan bu mezarları kazan araştırmacılar, altın ve gümüş takılar, 6 iskelet, pişirme kapları, çömlek ve mızrak ucunun yanı sıra üzerinde kazılı yazılar bulunan, parmak uzunluğunda 4 adet kil silindir buldu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü olarak görev yapan ve kazı çalışmasını yürüten araştırma ekibinde yer alan Glenn Schwartz, radyokarbon tarihleme yöntemiyle tarihi doğrulanan yazıların M.Ö. 2 bin 400'lü yıllara ait olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Schwartz, bu yazıların, bilinen diğer alfabetik sistemlerden yaklaşık 500 yıl daha eski olduğunu ortaya koyduklarını kaydederek, bu keşfin alfabenin M.Ö 1900'den sonra Mısır'da ya da çevresinde icat edildiğine yönelik inanışları değiştireceğini belirtti.