Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: 3 oyuncu kadroda olmayacak!

"REKORLARA KOŞUYORUZ"

"Ligdeki avantajımız, galibiyet serimiz, deplasmandaki galibiyet serimiz ve kazandığımız puanlar anlamında rekorlara doğru gidiyoruz. Daha yüksek bir istek ve konsantrasyonla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sonra da AZ maçına hazırlayacağız. Biz maç maç gidiyoruz, her maçı kazanmak istiyoruz. Geçen sene de bunu yaptık ve şampiyon olarak 102 puanla bitirdik. Rakiplerimiz de bizi yenmek için sahaya çıkıyor, bizden puan almak istiyorlar. Her maç zor ama ana hedefimiz maçlarımızı kazanmak. Maç kazanmaya odaklanıyoruz, rekorlar geliyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz."