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        Beyaz Saray'dan UCM kararına tepki

        Beyaz Saray, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.11.2024 - 18:49 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:05
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        Beyaz Saray'dan UCM kararına tepki
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        Bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, AA muhabirine yazılı yaptığı açıklamada, UCM'nin kararını reddettiklerini belirtti.

        ABD'li sözcü, "ABD, Mahkemenin İsrailli üst düzey yetkililere tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddediyor." ifadesini kullandı.

        UCM'nin İsrail'le ilgili olarak yargılama yetkisinin olmadığını savunan sözcü, bundan sonraki sürece ilişkin İsrail ve diğer ortaklarıyla koordinasyon halinde olacaklarını belirtti.

        UCM bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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