Ferdi Tayfur'ın kızı Tuğçe Aydın'ın evliliğinde kriz çıktı

'İHANET' İDDİASI

Mustafa Aydın'ın ardından Tuğçe Tayfur da Instagram sayfasında bir açıklama yayınladı ve aldatıldığını iddia etti: Kadınlar seviyor benim kocalarımı. Hep hamileyken yaşıyorum ben bu 3'üncü şahıs muhabbetlerini. İlk defa gelmiyor yani başıma, alışığım. He bu arada yazışma var ortada... Daha ilerisini bu kocamda yaşamadım çok şükür ama o potansiyeli anlamadım değil. Ondan bu manidar paylaşımlarım. Aman alın tepe tepe kullanın ayol. Dünyada ne kadın biter ne de erkek. Yeter ki insan seviyorum derken lafta değil, gönülden sevsin.