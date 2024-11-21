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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'ın kızı Tuğçe Aydın'ın evliliğinde kriz çıktı - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'ın kızı Tuğçe Aydın'ın evliliğinde kriz çıktı

        Tuğçe Aydın ile Muhammet Aydın'ın evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor. Hamile olan Tuğçe Aydın, ihanete uğradığını iddia ederken, Muhammet Aydın ise; "Paylaşabileceğim bir atasözü, manidar bir çift cümlem yoktur" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 15:59 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:59
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        Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2023'te Muhammet Aydın ile evlenmiş, 18 Haziran'da da kızı Lina'yı dünyaya getirmişti.

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        Doğumdan 4.5 ay sonra üçüncü bebeğine hamile olduğunu duyuran Tuğçe Aydın ile Muhammet Aydın'ın evliliğinde kriz çıktı.

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        İkili sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakırken, Tuğçe Aydın, sosyal medya hesaplarından eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları da sildi.

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        Tuğçe Aydın, Yıldız Tilbe'nin vazgeçtim şarkısıyla "Neşet Ertaş demiş ki; sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz" notunu yayımladı. Ardından da Mustafa Sandal'ın, "Benim aşka inancım kalmadı" şarkısını paylaştı.

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        Muhammed Aydın, eşinin manidar paylaşımlarına karşılık; "Paylaşabileceğim bir atasözü, manidar bir çift cümlem yoktur. Kızımın ve doğmamış evladımın anasıdır, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır. Hayırlısı neyse Allah'tandır. Hayır da... Şer de... Markamız, kızıma hediye ettiğim bir marka olduğu için başındayım. Elhamdülillah da hep böyle kalacaktır" dedi.

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        'İHANET' İDDİASI

        Mustafa Aydın'ın ardından Tuğçe Tayfur da Instagram sayfasında bir açıklama yayınladı ve aldatıldığını iddia etti: Kadınlar seviyor benim kocalarımı. Hep hamileyken yaşıyorum ben bu 3'üncü şahıs muhabbetlerini. İlk defa gelmiyor yani başıma, alışığım. He bu arada yazışma var ortada... Daha ilerisini bu kocamda yaşamadım çok şükür ama o potansiyeli anlamadım değil. Ondan bu manidar paylaşımlarım. Aman alın tepe tepe kullanın ayol. Dünyada ne kadın biter ne de erkek. Yeter ki insan seviyorum derken lafta değil, gönülden sevsin.

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        KIZI İLE DAVALIK

        Ferdi Tayfur, Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Aydın'ın, 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak dava açmıştı.

        Ferdi Tayfur, avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla şu açıklamayı yapmıştı: Tarafımızca, Muhammed Aydın aleyhine, müvekkilimiz Ferdi Tayfur adına İstanbul 4'üncü Fikri Sınayi Haklar Hukuk Mahkemesi 2024/162 e. sayılı dosyası ile açmış olduğumuz "Tuğçe Tayfur Store" markasına ilişkin Marka Hükümsüzlüğü davamızda yerel mahkemenin 15/10/2024 tarihli ara kararı uyarınca ilgili markanın 3'üncü şahıslara devir ve temlikinin ihtiyati tedbiren önlenmesine karar verilmiştir.

        İş bu davamızın sonucunda alınacak karar ile de söz konusu markaya ait franchising alan şahıs veya şirketlerin de hukuksal olarak etkilenebileceği kuvvetle muhtemel olup kamuoyuna tarafımızca saygılarımız duyurulur.

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        "ARKASINDA ASLANLAR GİBİ DURAN BİR EŞİ VAR"

        Necla Nazır, geçtiğimiz günlerde kızına destek vererek; "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" ifadelerini kullanmıştı.

        #Tuğçe Aydın
        #ferdi tayfur
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