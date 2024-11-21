Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı

ABD Başkanı Trump'ın ikinci dönem başkanlığında aktif görev almaya hazırlanan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, paylaşımlarıyla Avrupa'yı hedef almaya devam ediyor.

Musk son olarak, hangi ülkelerin AB'ye ödedikleri katkı paylarından daha fazlasını aldıklarına yönelik bir grafiği paylaştı ve "Vay canına, AB'nin maliyetinin büyük kısmını Almanya üstleniyor!" notunu düştü.

Musk'ın paylaştığı Statista verisine göre doğrudan parasal katkılar açısından 9 AB üyesi AB'den aldıklarından daha fazla katkıda bulundu. Grafiğe göre Almanya, aldığından 25,5 milyar euro daha fazla katkıda bulunarak sıralamada ilk sırada yer alırken, onu 12,3 milyar euroluk net katkıyla Fransa takip etti. Bu 9 ülkeye karşılık AB'den en fazla parasal yardım alan ülke 11,9 milyar euro ile Polonya olurken, onu 4,2 milyar euro ile Yunanistan ve 4,1 milyar euro ile Macaristan takip etti.

Ancak Bertelsmann Vakfı'nın çalışmasına göre bu listenin en tepesinde olmak ülke için her zaman olumsuz olmayabilir. Örneğin çalışmaya göre Almanya'da AB'ye katkı yüksek olmasına karşın AB pazarı Almanların ortalama gelirlerini 1000 eurodan fazla artırdı ve bu da AB'nin 840 euroluk ortalama artışının üzerinde olmasıyla dikkat çekiyor.

"AVRUPA ÖLÜYOR" DEMİŞTİ

Öte yandan Elon Musk'ın Avrupa'yı hedef alan açıklamaları ilk değil. Elon Musk, geçtiğimiz günlerde de Avrupa'da doğurganlık oranlarındaki düşüşle ilgili bir gönderiyi "Avrupa ölüyor" notuyla paylaşarak bir kez daha küresel tartışmayı alevlendirmişti.

Musk daha önce 2022'de de "İnsanlar daha fazla çocuk sahibi olmazsa medeniyet çökecek. Sözlerimi aklınızda tutun" demişti.