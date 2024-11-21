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        Haberler Gündem Güncel Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı? | Son dakika haberleri

        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?

        Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belaruslu ikiz kız kardeşler Valentino ve Mariao Ivankova, 4 gün sonra Kayseri sınırlarında bulundu. Kız kardeşlerin kamp çadırı sayesinde hayatta kaldıkları belirtilirken, yapılan tetkikler sonucu sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlenen kardeşler taburcu edildi. İkiz kardeşler, hastaneden ayrılmadan önce kendileriyle ilgilenen sağlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:03
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        Niğde Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan ve 4 gün sonra Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinde bulunan ikiz kız kardeşler Valentino ve Mariao İvankova, tedbir amaçlı Yahyalı Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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        Burada genel sağlık kontrolleri yapılan dağcıların durumunun iyi olduğu belirlendi. Dağcı kız kardeşler burada, AFAD İl Müdürü Rifat Genç'in telefonu aracılığıyla Belarus'un Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ile görüntülü görüştü.

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        "BİZİ BULARAK BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDILAR"

        Mariao İvankova, telefon görüşmesinde, Türk ekiplerin dağda kendilerini kurtardığını, ekipleri görünce sevinç yaşadıklarını belirterek, "Dağda bizi bularak büyük bir iş başardılar. Yukarıdayken çok telaşlanıp korktuk. Bizi gördüklerinde hayata döndük. Sizin yardımınız çok büyüktü. Aşağı indiğimizde çok insan gördük. Hepsi bize sevgiyle baktı." diye konuştu.

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        "UNUTMAYIN BUNLAR BİZİM TÜRK DOSTLARIMIZ"

        Büyükelçi Victor Rybak da İvankova'ya "Hiçbir zaman unutmayın, bunlar bizim Türk dostlarımız." dedi.

        Görüşmede AFAD İl Müdürü Genç ile de konuşan Rybak, şunları kaydetti:

        "Zor durumda kalan Belaruslu vatandaşlarımıza yardımcı oldunuz. Sizin çalışmalarınızdan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İşinizi mükemmel bir şekilde yaptınız. Bu yaptığınız işten dolayı tekrar size teşekkür ederim. Bununla gurur duyabilirsiniz. İçten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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        Genç de çalışmalar sonucu iki dağcıyı da sağ buldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

        Tüm ekibin büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Genç, "Sayın Valimiz, AFAD Başkanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız ve tabii ki İçişleri Bakanlığımızın bizlere sağladığı imkanlarla bunları gerçekleştirdik. Türk devleti olarak biz de çok mutluyuz. Onlar kaybolduğunda çok endişelenmiştik. Kendi yavrularımız gibi onları aramak için cansiparane her şeyi devlet adına yaptık. Çok şükür sağlıklı şekilde bulduk." diye konuştu.

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        Yapılan tetkikler sonucu sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlenen dağcı kardeşler, taburcu edildi.

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        Belaruslu dağcı kardeşler, hastaneden ayrılmadan önce kendileriyle ilgilenen sağlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        NE OLMUŞTU?

        16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao Ivankova'dan haber alınamamış, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliğine bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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        Dağcı kardeşler, jandarma AFAD, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmada, dün Yahyalı ilçesindeki Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinde bulunmuştu.

        #belaruslu dağcı kardeşler
        #Aladağlar
        #Niğde
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