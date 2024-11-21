Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?

Genç de çalışmalar sonucu iki dağcıyı da sağ buldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Tüm ekibin büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Genç, "Sayın Valimiz, AFAD Başkanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız ve tabii ki İçişleri Bakanlığımızın bizlere sağladığı imkanlarla bunları gerçekleştirdik. Türk devleti olarak biz de çok mutluyuz. Onlar kaybolduğunda çok endişelenmiştik. Kendi yavrularımız gibi onları aramak için cansiparane her şeyi devlet adına yaptık. Çok şükür sağlıklı şekilde bulduk." diye konuştu.