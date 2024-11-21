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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İlk 20'de sadece Galatasaray var! - Galatasaray Haberleri

        İlk 20'de sadece Galatasaray var!

        Yapılan araştırmaya göre, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray; sosyal medyada en çok takipçisi olan ilk 20 kulüp arasına giren ilk Türk kulübü oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:23
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        1

        Football Benchmark'ın derlediği istatistiklere göre; Galatasaray, sosyal medyada dünya çapında en çok takip edilen 20 futbol kulübü arasına giren ilk Türk kulübü oldu. İşte sıralama...

        2

        1- REAL MADRID - 445 milyon

        3

        2- BARCELONA - 400 milyon

        4

        3- MANCHESTER UNITED - 232 milyon

        5

        4- PSG - 189 milyon

        6

        5- MANCHESTER CITY - 172 milyon

        7

        6- JUVENTUS - 161 milyon

        8

        7- CHELSEA - 157 milyon

        9

        8- LIVERPOOL - 147 milyon

        10

        9- BAYERN MÜNİH - 139 milyon

        11

        10- ARSENAL - 110 milyon

        12

        11- TOTTENHAM - 105 milyon

        13

        12- MILAN - 76 milyon

        14

        13- ATLETICO MADRID - 70 milyon

        15

        14- INTER - 70 milyon

        16

        15- BORUSSIA DORTMUND - 67 milyon

        17

        16- FLAMENGO - 58 milyon

        18

        17- AL NASSR - 56 milyon

        19

        18- EL EHLI - 53 milyon

        20

        19- GALATASARAY - 52 milyon

        21

        20- ROMA - 41 milyon

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