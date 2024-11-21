İlk 20'de sadece Galatasaray var!
Yapılan araştırmaya göre, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray; sosyal medyada en çok takipçisi olan ilk 20 kulüp arasına giren ilk Türk kulübü oldu.
Football Benchmark'ın derlediği istatistiklere göre; Galatasaray, sosyal medyada dünya çapında en çok takip edilen 20 futbol kulübü arasına giren ilk Türk kulübü oldu. İşte sıralama...
1- REAL MADRID - 445 milyon
2- BARCELONA - 400 milyon
3- MANCHESTER UNITED - 232 milyon
4- PSG - 189 milyon
5- MANCHESTER CITY - 172 milyon
6- JUVENTUS - 161 milyon
7- CHELSEA - 157 milyon
8- LIVERPOOL - 147 milyon
9- BAYERN MÜNİH - 139 milyon
10- ARSENAL - 110 milyon
11- TOTTENHAM - 105 milyon
12- MILAN - 76 milyon
13- ATLETICO MADRID - 70 milyon
14- INTER - 70 milyon
15- BORUSSIA DORTMUND - 67 milyon
16- FLAMENGO - 58 milyon
17- AL NASSR - 56 milyon